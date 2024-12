Milan spiazzato: non lo vendono a gennaio

Colpo dalla Francia del Milan impossibile o quasi a gennaio: la società ha deciso di non venderlo, tutti i dettagli

Il Milan interverrà a gennaio sul mercato per rinforzare la squadra in vista del rush finale di campionato. Sono previsti almeno un paio di acquisti, da capire ancora in quale reparto. La sensazione però è che le manovre del club dipenderanno molto anche dalle uscite. Ci sono diversi giocatori che potrebbero lasciare la squadra e quindi finanziare gli eventuali acquisti. Nelle ultime ore si sono diffuse indiscrezioni in merito ad altre possibili cessioni.

Luka Jovic è stato messo alla porta fin dall’estate. Il suo contratto è stato rinnovato in automatico ma mai annunciato ufficialmente dalla società. Che poi gli ha dato anche il via libera per indossare la maglia numero nove lasciata libera da Olivier Giroud. Da inizio stagione, poi, non ha più visto il campo e si è pure infortunato. Per lui al Milan non c’è spazio e si cercano nuove sistemazioni. A lui potrebbero aggiungersi anche altri giocatori: Tomori ha perso tanti punti nelle gerarchie della difesa, Chukwueze proprio non convince allenatore, società e tifosi. Attenzione a quello che può succedere quindi nelle prossime settimane: la loro cessione aprirebbe a scenari molto interessanti in entrata.

Akliouche al Milan? La situazione

In queste ore si è parlato di un interesse forte del Milan per Maghnes Akliouche del Monaco. Si tratta però di un giocatore di grandissimo talento: comprarlo oggi è davvero complicato perché anche le big d’Europa lo cercano ormai da tempo. Nessuna intuizione quindi da parte della dirigenza rossonera: il giocatore è validissimo ma prenderlo a gennaio è impossibile o quasi.

A fare chiarezza su questa possibile trattativa è Fabrizio Romano: ad oggi, il Monaco non sembra avere nessuna intenzione di cedere Akliouche nella sessione invernale di calciomercato, anche perché lo scorso agosto ha rinnovato il suo contratto. L’esperto di mercato ha poi sottolineato che il giocatore, francese di origini algerine, è sul taccuino dei top club d’Europa e un suo trasferimento è plausibile soltanto in estate, quando per il Monaco sarà davvero complicato trattenerlo. Il Milan diventa un’opzione probabilmente da scartare considerando già il prezzo del cartellino, che si aggira intorno ai 40 milioni: classe 2002, è considerato uno dei talenti più importanti del calcio francese, che di talenti interessanti ne ha sfornati a volontà negli ultimi anni e continua a farlo. Nasce trequartista ma in Ligue 1 gioca spesso da esterno destro per rientrare sul suo preziosissimo mancino.