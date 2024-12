@ML – Theo Hernandez, voglia infinita di Milan: la svolta prima della Roma

Le ultime su Theo Hernandez che dimostra di volersi tenere il Milan. Ecco la scelta del francese prima di Natale in vista della Roma

Theo Hernandez ha di fatto perso il posto da titolare. Le sue condizioni precarie, hanno spinto Paulo Fonseca a cambiare. Alex Jimenez ha così dato risposte più che convincenti, prima contro il Genoa poi contro il Verona.

Si aspettano avversari più forti per capire come risponderà l’esterno spagnolo, ma il tecnico portoghese, anche per la sfida contro la Roma, sta pensando al giovanissimo esterno. Il calciatore francese, però, non ha alcuna intenzione di cedere il passo ed è desideroso di riprendersi il Milan. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi di un calciatore voglioso e convinti di tornare quello che tutti hanno ammirato. Al Bentegodi, in realtà , poi non si è visto il vero Theo Hernandez, ma la condizione psicofisica non è delle migliori.

Il calciatore, come è ben noto, sta attraversando un momento complicato fuori e dentro al campo. Il francese lo sa benissimo che serve un Theo diverso per tornare ad essere titolare. Ma come detto, il numero 19 non ha alcuna intenzione di mollare.

Theo Hernandez a Milanello: vuole riprendersi il Diavolo

Ecco così che da Milanello arriva la notizia che tutti i tifosi avrebbero voluto sentire: Hernandez ieri, era al centro sportivo di Carnago per lavorare sodo, in uno dei giorni liberi concessi da Paulo Fonseca.

La squadra si ritroverà a Milanello il 26 dicembre per tornare a preparare il match contro la Roma di Claudio Ranieri. Un match in cui Theo Hernandez vuole scendere in campo dal primo minuto. Il francese, dunque, corre e suda, desideroso di prendersi il Milan sul terreno di gioco, ma anche fuori. La voglia di rinnovare continua ad essere, infatti, tanta e dopo l’incontro della scorsa settimana tra il suo agente e Furlani, le parti sono più vicine. Ora serve la svolta e l’atteggiamento mostrato appare quello giusto, quello che piace ai tifosi.

Per quanto riguarda Alex Jimenez, lo spagnolo può trovare comunque spazio nel Milan, a prescindere dall’impiego o meno di Theo. Il giovane esterno può, infatti, agire in posizione più avanza sulla trequarti, al posto di Rafa Leao, o sulla destra sia per rimpiazzare Samu Chukwueze che Emerson Royal. La presenza del francese non esclude dunque quella di Jimenez.