Ultima chance al Milan: o convince o va via per 15 milioni

Il giocatore si gioca il Milan nei prossimi mesi. Il rientro ci sarà già contro la Roma: ora la palla passa a lui. Il punto della situazione

Dentro o fuori. Per il calciatore non c’è più tempo: nei prossimi mesi si giocherà il Milan. Se non dovesse convincere in pieno, sarà addio ad un prezzo di saldo.

Stiamo facendo riferimento a Ismael Bennacer, che dopo un’estate in bilico, è rimasto in rossonero. Il Diavolo sembrava pronto a cederlo a tutti i costi, ma alla fine non ha fatto le valigie. Negli ultimi giorni di calciomercato, come tutti ricorderete, l’ex Empoli è stato accostato prima all’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, poi al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Sia la squadra spagnola che quella francese erano pronti ad acquistarlo con la formula del prestito, ma i tempi ristretti non hanno permesso di far decollare l’affare. Ma lungo tutta l’estate, il Milan ha sperato in un’offerta concreta dall’Arabia Saudita. Bennacer non ha mai nascosto il desiderio di giocare un giorno nel campionato arabo, ma non avrebbe mai forzato la mano. Serviva dunque un accordo totale tra le parti affinché l’algerino sbarcasse in Arabia Saudita, ma così non è stato.

Milan, Bennacer pronto a tenersi il Diavolo

Bennacer, come detto, è così rimasto al Milan, giocando la partita di esordio contro il Torino, prima di subire l’ennesimo grave infortunio, durante un allenamento con la sua Algeria.

Oggi dopo mesi di calvario è pronto: sabato si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo e corre verso la prima convocazione, contro la Roma di Claudio Ranieri, per chiudere l’anno in bellezza. Ma sarà il 2025 a dirci se Ismael Bennacer potrà rimanere al Milan. Dovrà convincere soprattutto dal punto di vista fisico: se dovesse dare garanzie, Paulo Fonseca avrà finalmente un’alternativa in mediana a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, con l’olandese che in determinate circostanze potrà giocare anche da trequartista. Se a gennaio dovessero arrivare già la prime risposte, Moncada potrebbe anche non acquistare nessuno nel mercato invernale. Tutto dunque è nelle mani di Ismael Bennacer, che sa di giocarsi il suo futuro. L’algerino ha un contratto pesante, superiore ai 4 milioni di euro netti a stagione. Se non dovesse convincere sarà addio, a 15 milioni di euro. Una cifra ben più bassa rispetto a quanto il Diavolo chiedeva in passato.