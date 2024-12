Via Chukwueze? Ecco il perfetto sostituto: è un ritorno di fiamma

Si riflette sulla possibile cessione del nigeriano: al suo posto potrebbe arrivare un vecchio pallino, pupillo di Fonseca

Samuel Chukwueze continua a fare grande fatica. Le qualità del nigeriano sono indiscutibili, ma lo sono altrettanto anche le difficoltà. L’arrivo di Paulo Fonseca, e quindi un’idea di calcio diversa rispetto a quella di Stefano Pioli e un po’ più vicina alle sue caratteristiche, faceva pensare ad un cambio di marcia. E l’ottimo pre campionato nelle amichevoli estive sembravano una conferma. Invece, questa prima parte di stagione ha confermato i problemi.

Siamo palesemente di fronte ad una situazione difficilmente recuperabile. Forse separarsi è la soluzione migliore per tutti, in primis per lui che in questo contesto proprio non riesce ad esprimersi. Nonostante le prestazioni negative, Chukwueze è comunque un giocatore che attira l’interesse dei club. In particolare, potrebbe muoversi qualcosa dalla Premier League: l’Arsenal cerca un sostituto di Saka ed Emery lo riprenderebbe con sé all’Aston Villa molto volentieri. In caso di cessione, il Milan dovrebbe andare a caccia di un sostituto: oggi si parla di Akliouche ma è un obiettivo impossibile o quasi, un altro nome potrebbe invece essere un’ottima soluzione. Si tratterebbe di un ritorno di fiamma.

Zhegrova al Milan, perché sarebbe un gran colpo

Prima del Milan, Paulo Fonseca ha allenato per due anni consecutivi il Lille, raggiungendo grandi risultati sia dal punto di vista della classifica (con la qualificazione in Champions League nell’ultima stagione) che della qualità di gioco. Inoltre, ha aumentato il valore della rosa: ha lanciato Bouaddi, uno dei migliori talenti d’Europa, ha valorizzato chi non era ancora riuscito ad esprimere il suo talento.

Fra i migliori in assoluto c’è senza alcun dubbio Edon Zhegrova, esterno destro kosovaro (di origini tedesche), che con Fonseca è riuscito ad esprimersi come non aveva mai fatto prima. Un talento purissimo ma non più giovanissimo: classe 1999, è entrato nel pieno della sua carriera ed è adesso che per lui potrebbe esser arrivato il momento di un salto di qualità. Ecco che il Milan potrebbe così diventare un’occasione. Il contratto col Lille, tra l’altro, è in scadenza a giugno 2026, quindi fra relativamente poco: i rossoneri potrebbero approfittarne per acquistarlo adesso, soprattutto se alla fine dovesse davvero andar via Chukwueze. Il costo di Zhegrova potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni, una cifra quindi tutt’altro che proibitiva per il Milan, che presto aggiungerà al proprio bilancio più di 50 milioni provenienti dalla Champions League. In questo modo si comprerebbe un giocatore valido, pronto e che già conosce le direttive tecniche e tattiche dell’allenatore (con il quale, tra l’altro, ha un ottimo rapporto anche fuori dal campo).