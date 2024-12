Arrivano conferme, l’addio al Milan è sempre più vicino

Una cessione da parte del club rossonero sembra ormai scontata: il giocatore potrebbe rimanere in Serie A.

La sessione invernale del calciomercato si avvicina e dal Milan ci si aspetta qualche colpo in entrata. Almeno un paio sarebbe lecito aspettarsi, considerante le mancanze nella squadra di Paulo Fonseca. Ma attenzione anche alle possibili operazioni in uscita.

Lo abbiamo ripetuto tante volte che il club cercherà di cedere due esuberi come Fodé Ballo-Touré e Divock Origi, totalmente fuori dal progetto tecnico e che dovrebbero valutare le proposte se vogliono tornare a fare i calciatori, dato che a Milano possono solo rimanere a guardare gli altri che giocano. La dirigenza ascolterà offerte anche per Luka Jovic, appena ripresosi dalla pubalgia e finito in fondo alle gerarchie dell’attacco. Ci possono essere ulteriori cessioni.

Calciomercato Milan, ai saluti dopo tanti anni: le ultime news

Tra coloro che potrebbero lasciare Milanello dobbiamo inserire anche Davide Calabria, il cui contratto scade a giugno 2025. Finora non è mai partita la trattativa per il rinnovo e tutto fa pensare che le parti si diranno addio, a gennaio oppure a fine stagione. Il terzino è cresciuto nel settore giovanile rossonero e ha fatto tutta la trafila fino alla Prima Squadra, diventandone anche capitano. La situazione non è diventata delle migliori per lui, visto che con l’ingaggio di Emerson Royal non è più titolare e l’attuale status non lo può rendere felice. Normale che possa pensare a un trasferimento altrove.

Secondo quanto rivelato dal giornalista Alfredo Pedullà di Sportitalia, il Como ha avviato dei contatti per sondare la possibilità di ingaggiare Calabria. La neopromossa ha una proprietà molto ricca e un progetto ambizioso, potrebbe anche attrarre il giocatore offrendo un buon contratto. Vero che la squadra di Cesc Fabregas sta lottando per evitare la retrocessione e questo magari non lo alletta troppo, valuterà certamente anche altre opzioni che gli possano garantire di lottare per qualcosa di più importante.

In queste settimane si è più volte parlato di un possibile interesse della Roma, piazza che sicuramente gradisce di più. Delle richieste sono arrivate pure dalla Turchia, anche se al momento Calabria preferirebbe rimanere in Serie A o al massimo trasferirsi in uno dei campionati migliori d’Europa. Da ricordare che è gestito da un’agenzia spagnola, la You First, che potrebbe anche trovargli una sistemazione nella Liga. Le opzioni non mancheranno.