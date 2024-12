DAZN, la nuova promo costa meno di un euro: tifosi in visibilio

Nuova offerta di DAZN per gli appassionati di sport: ecco tutti i dettagli ufficiali.

In Italia la piattaforma DAZN è famosa soprattutto per il calcio, dato che detiene i diritti per trasmettere la Serie A e anche la Liga. Per vedere tutte le partite del massimo campionato italiano è necessario essere abbonati, dato che Sky trasmette solo tre partite per giornata.

Non sono mancate critiche sia per il prezzo che devono sostenere gli abbonati sia per la qualità del servizio. Gli aumenti dei costi non sono stati ritenuti adeguati all’offerta e talvolta sono capitati dei disservizi che hanno sollevato delle proteste. Comunque, rispetto agli inizi, la situazione è migliorata in termini di qualità della visione: ci sono meno problemi. Chiaramente, l’aspetto economico è quello che genera maggiori commenti negativi ed è comprensibile, soprattutto in un periodo in cui ci sono aumenti di prezzo in tanti ambiti e gli stipendi, invece, rimangono stabili.

DAZN, l’ultima offerta: i dettagli

Oltre alla Serie A e alla Liga, DAZN offre anche la Serie B, la Carabao Cup, la FA Cup e il meglio del calcio femminile (Serie A, UEFA Women’s Champions League, Liga F, Frauen Bundesliga e Barclays Women’s Super League). Ma non c’è solamente calcio nella proposta.

La nota piattaforma accontenta anche i tifosi di basket, tennis, volley, rugby, ciclismo, boxe, MMA e NFL. A proposito di quest’ultima, la National Football League, c’è un’offerta importante che è attivabile dal 17 fino al 30 dicembre. Un pacchetto che consente di accedere per 7 giorni alla visione delle partite della stagione 2024/2025 della maggiore lega professionistica di football americano.

Su DAZN sarà possibile acquistare il pacchetto Weekly Pro dell’NFL Game Pass, valido per 7 giorni a partire dalla data di attivazione, al prezzo scontato di 0,99 euro (il prezzo di listino è di 19,99 euro). Sono disponibili anche i piani Season Pro e Ultimate per vedere tutto il resto della stagione della National Football League: pagamento possibile sia a rate che in una soluzione unica.

Da ricordare che NFL Game Pass è a disposizione sia come pacchetto a sé, senza dover sottoscrivere un abbonamento a DAZN, sia in aggiunta a un abbonamento già attivato. Con questo pass è possibile godersi tutte le partite live e on demand del campionato, compresi i playoff e il Super Bowl LIX, ma anche contenuti come NFL Zone, Hard Knocks, NFL Network, highlights e documentari della lega. Gli abbonati a DAZN che non dispongono di tale pacchetto, possono usufruire solo a certi contenuti: la diretta di alcune partite settimanali, i playoff, il Super Bowl LIX e NFL Network.