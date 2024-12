Esplode la bomba Theo Hernandez: cifra senza senso

Tra luci e ombre prosegue la stagione di Theo Hernandez, e il Milan può prendere in considerazione la cessione in caso di offerta irrinunciabile

Il Milan continua la sua stagione in modo fin troppo altalenante, alternando momenti positivi ad altri meno esaltanti, sia sul piano dei risultati che di quello del gioco. Un momento negativo che sembra non finire mai: anche quando i rossoneri sembrano aver rialzato la testa, si dimostrano ancora poco lucidi e confusionari.

Una situazione questa che sta diventando difficile da gestire anche per l’allenatore Paulo Fonseca, che anche quando vince deve fare i conti con i rumors di un possibile esonero: lui continua per la sua strada, ma il rapporto non esaltante con i senatori della rosa – da Calabria a Theo Hernandez passando per Leao – potrebbe costargli chiaro nel prossimo futuro.

Un futuro che sembra poco rossonero per una serie di interpreti importanti, tra cui il sopracitato Theo Hernandez, alle prese col momento più difficile da quando veste i colori del Diavolo.

Futuro Theo Hernandez, Real Madrid fa sul serio per il francese

Tra Theo e mister Fonseca tutto si può dire tranne che sia sbocciato un rapporto positivo: i due sembrano ragionare in termini diversi e in campo a volte si tocca con mano la tensione. Il terzino francese rimane un pilastro del Milan, un pezzo importante del puzzle, ma allo stesso tempo rimane dell’avviso che il suo futuro non sarà tinto obbligatoriamente coi colori rossoneri.

Il rinnovo di contratto oltre il 2026 non è detto che impedisca al francese di andare via: e tra le pretendenti spicca soprattutto il Real Madrid, club che Theo l’ha cresciuto prima di piazzarlo a Milanello nel 2019.

Nel caso in cui Alphonso Davies, terzino del Bayern Monaco molto vicino a non rinnovare il suo contratto con i bavaresi, non dovesse varcare la soglia del Bernabeu, é probabile che Florentino Perez si presenti davanti a Furlani con un assegno di 30 milioni di euro. Lo riporta Fichajes.net, confermando che l’intenzione dei Blancos è quella di potenziare la fascia sinistra, orfana come noto di Dani Carvajal.

Tutto sta nelle mani del Milan, intenzionato a rinnovare il contatto del francese accettando i 6 milioni annui che richiede. Tuttavia, anche qualora dovesse essere raggiunto un accordo tra le parti non è detto che il calciatore non finisca sul mercato.