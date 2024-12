Ibra innamorato dell’ex Inter: colpo in arrivo per l’estate

Un ex Inter è entrato nel mirino di Ibrahimovic e del Milan: colpo italiano per l’estate, ma c’è un ostacolo

La necessità di rinforzi per il Milan è piuttosto palese. La squadra è piena di lacune: non da un punto di vista numerico ma per assenza di determinate qualità e caratteristiche, necessarie per realizzare il piano tattico di Paulo Fonseca. Che è stato sì supportato dal mercato in estate, ma non nel modo giusto. Sono davvero tanti gli errori di valutazione della società su alcuni giocatori, ma adesso a gennaio si può rimediare.

Il Milan però è una società che guarda molto al futuro e sta già pensando ai possibili colpi di mercato da fare a giugno 2025. Sappiamo già che ci sono due nomi sul taccuino di Moncada e Ibrahimovic: per il centrocampo l’obiettivo numero uno è Samuele Ricci del Torino, mentre per la difesa piace Mosquera del Valencia. Sono questi gli obiettivi già noti, e da qui ai prossimi mesi se ne possono aggiungere anche altri. Come sappiamo, i rossoneri hanno la necessità di mettere in rosa qualche italiano: Ricci è un ottimo inizio, ma ce n’è un altro che piace particolarmente in via Aldo Rossi, ma c’è un ostacolo che si chiama Inter.

Colpo italiano per il Milan, ma c’è un ostacolo

Si tratta di una delle rivelazioni più interessanti di questo inizio di stagione. Nonostante la sua squadra stia facendo così tanta fatica, lui e il suo talento stanno riuscendo ad emergere. Non è una novità perché già lo scorso anno al Cagliari aveva fatto intravedere doti molto importanti.

Si tratta di Gaetano Oristanio, un centrocampista offensivo con grandi capacità tecniche. Oggi è certamente fra i migliori giovani italiani in circolazione e il Milan ha deciso di seguirlo molto da vicino. C’è però un problema: il giocatore è stato ceduto a titolo definitivo al Venezia, ma l’Inter, che ne deteneva il cartellino fino a giugno scorso, ha la possibilità di ricomprarlo per circa 5 milioni. Una cifra piuttosto bassa che la società nerazzurra sta riflettendo se investire o meno. Sarebbe un errore per Marotta e Ausilio perdere un talento così forte per così pochi soldi, ma il club farà le sue valutazioni. Oristanio in ogni caso sta attirando su di sé l’attenzione di molti club, acquistarlo quindi sarà parecchio complicato e bisognerà investire una cifra importante.