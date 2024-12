Leao è pronto a firmare: già trovato il nuovo club

Rafael Leao si avvicina a grandi passi al suo nuovo club: il talento portoghese è pronto a firmare, Milan più lontano

Il futuro di Rafael Leao sembra essere sempre di più lontano dal Milan. Se la scorsa estate, il club rossonero ha fatto di tutto per trattenere il talento portoghese, respingendo anche offerte importanti, le cose sono destinate ad essere ben diverse nella prossima sessione estiva.

In questa prima parte di stagione, il rendimento di Leao è stato molto discontinuo ed il rapporto con Paulo Fonseca è tutto fuorché idilliaco. L’esterno d’attacco rossonero non è più felice come un tempo a Milano e secondo quanto riportato da Fichajes.net è sempre più deciso nel lasciare la Serie A per andare a giocare altrove al termine della stagione, non sentendosi più il protagonista di un progetto che inizialmente lo intrigava assai.

Negli ultimi campionati, Leao ha fatto vedere colpi da fuoriclasse assoluto ed ha stuzzicato non poco l’interesse di vari top club europei che si sono messi sulle sue tracce. Dalla Francia si è parlato spesso e volentieri di un forte interesse del Paris Saint-Germain che vede nel portoghese il giocatore perfetto per colmare il vuoto lasciato da uno come Kylian Mbappé ed in estate potrebbe esserci l’assalto decisivo da parte dei parigini.

Tuttavia, secondo il noto sito spagnolo, il futuro dell’asso portoghese non dovrebbe essere in Ligue 1, bensì in Liga, visto che preferirebbe trasferirsi al Barcellona, club che pure ha espresso interesse per lui.

I prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi di Rafael Leao con la maglia del Milan. La perdita di protagonismo nella squadra di Fonseca ed il non sentirsi più parte del progetto stanno facendo riflettere profondamente il portoghese che avrebbe deciso di lasciare i rossoneri al termine della stagione. Stando a quanto riportato da Fichajes.net, il futuro di Leao sarà al Barcellona, club che affascina molto il portoghese, pronto a tutto pur di trasferirsi in Spagna.

Leao sogna una nuova sfida ed un progetto che gli dia stimoli e quella blaugrana lo intriga non poco. Lo stesso Barcellona è interessato al portoghese e la dirigenza sta osservando con attenzione all’evolversi della situazione in casa rossonera, decisa ad agire in caso di rottura ufficiale. Leao è legato la Milan da un contratto fino al 2028 e ci vorrà un’offerta molto importante per convincere il club rossonero che non ha intenzione di svendere il giocatore, ma la volontà di quest’ultimo di lasciare la Serie A potrebbe far la differenza.

Il Barcellona non è però l’unico club interessato a Leao. Oltre al già citato PSG, anche Arsenal e Manchester United si sono messe sulle tracce del talento portoghese ed è prevista una vera e propria asta per strapparlo al Milan che, se proprio deve lasciarlo partire, spera di incassare una bella somma.