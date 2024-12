Prezzo esagerato: Milan tagliato fuori

La richiesta da parte del club è troppo alta per il centrocampista: a queste condizioni il Milan è per forza tagliato fuori

La sessione di mercato di gennaio è ad un passo. Il Milan dovrà sicuramente fare qualcosa in entrata per risolvere le solite lacune della rosa. Si parla della possibilità di acquistare un centrocampista che possa dare il ricambio a Fofana e Reijnders, costretti finora a fare gli straordinari in quanto unici e insostituibili. La buona notizia è che contro la Roma potremmo rivedere Ismael Bennacer, che si è infortunato ad inizio settembre al polpaccio.

Se l’algerino dovesse dare buone risposte dal punto di vista fisico, allora la situazione potrebbe cambiare, anche se, in ogni caso, un innesto in quella zona del campo sarebbe comunque gradito. Paulo Fonseca ha dovuto fare i conti finora con diversi problemi di adattamento della rosa: giocatori come Musah e Loftus–Cheek hanno fatto grossa fatica ad esprimersi in un contesto di gioco molto diverso rispetto a quello di Stefano Pioli. L’americano ha trovato un’alternativa in un ruolo diverso, mentre l’inglese sta continuando ad avere problemi. Ecco perché un altro elemento, oltre a Bennacer, sarebbe certamente utile.

Il Milan deve rinunciare: costi troppi alti per il centrocampista

L’obiettivo del Milan è Samuele Ricci del Torino, ma non per adesso a gennaio: è un acquisto possibile solo a giugno. Il problema è che nel frattempo il costo e la concorrenza possono soltanto aumentare. E, a proposito di centrocampisti italiani, c’è un altro nome accostato spesso ai rossoneri in passato. Si tratta di Cesare Casadei, scuola Inter trasferitosi al Chelsea nelle scorse sessioni di mercato.

Un affare per i Blues da 20 milioni. Dopo un breve prestito al Leicester, è tornato alla base e quest’anno è rimasto: la società sperava che con Enzo Maresca, il suo allenatore anche durante l’esperienza con le Foxes, potesse valorizzarlo. Al momento però non ha quasi mai visto il campo: la concorrenza è davvero troppa e per lui trovare spazio è complicato. Ecco perché si pensa ad una cessione a titolo definitivo: il problema è che, come fanno sapere da Londra, la richiesta per la cessione è di 30 milioni di sterline, quindi circa 36 milioni di euro. E basta questa cifra per metterci subito una pietra sopra su un suo possibile arrivo al Milan, che non va mai oltre i 20 milioni per l’acquisto di un calciatore. Un affare che non si farà quindi, a meno che non si trovino formule convenienti. Ad oggi però il Chelsea è interessato solo a cederlo definitivamente.