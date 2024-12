Addio scontato a gennaio: il Milan può riportarlo subito in Serie A

Lascerà la sua squadra a gennaio: il Milan ha l’occasione di riportarlo subito in Serie A, tutti i dettagli di un super colpo

Il mercato di gennaio, si sa, è una sessione di opportunità. Difficile andare ad acquistare i giocatori migliori perché vuole rinunciarvi a metà stagione. Più facile, invece, approfittare di situazioni favorevoli. Ed è a quelle che guarda con interesse anche il Milan per riuscire a risolvere le grosse lacune della rosa di Paulo Fonseca: dal punto di vista numerico sì, ma anche di qualità e caratteristiche. I rossoneri ne hanno bisogno per raggiungere gli obiettivi e per provare a dare una scossa all’ambiente.

I tifosi sono in protesta perché accusano la proprietà di non avere ambizione. Ed è difficile dargli torto per quanto fatto finora da RedBird, che ha sempre dato grande attenzione più agli aspetti economici che sportivi. Ora però c’è l’occasione per dimostrare che tutti si sbagliano e che c’è, invece, la voglia di rimettere il calcio e il risultato al centro di tutto; si può fare investendo in questo mercato con qualche importante acquisto, sfruttando gli introiti della Champions League (si parla di oltre 50 milioni) e, magari, qualche cessione. Da valutazione, ad esempio, le uscite di Chukwueze e Okafor, due esterni offensivi.

Chiesa lascerà il Liverpool, che occasione per il Milan

Se dovesse davvero verificarsi questa possibilità, il Milan avrebbe l’opportunità (a proposito di occasioni di gennaio) si riportare subito Federico Chiesa in Italia. L’ex Juventus si è trasferito al Liverpool a fine agosto per circa 13 milioni ma in questo inizio di stagione non ha mai visto il campo. E le recente dichiarazioni di Arne Slot, il tecnico dei Reds, non fanno ben sperare per il futuro.

Il suo messaggio è stato abbastanza chiaro: per lui al Liverpool non c’è spazio. Messaggio che Chiesa sembra aver colto a pieno, tanto da spingere per cercare una nuova sistemazione, ancora meglio se di nuovo in Italia. Il Milan dovrebbe approfittarne: Chiesa è sì un giocatore da recuperare ma le sue qualità sono indiscutibili, e un ritorno in Serie A lo aiuterebbe anche dal punto di vista psicologico. Con lui a destra e Leao a sinistra, il Milan si ritroverebbe due fasce d’attacco di un livello altissimo e con qualità esplosive. L’ostacolo per arrivare all’italiano è l’ingaggio: al Liverpool infatti guadagna 7,5 milioni, quindi se vuole tornare in Italia deve sicuramente abbassare le sue richieste. Altrimenti, c’è bisogno che il club inglese partecipi al pagamento. L’operazione si potrebbe fare anche in prestito con diritto di riscatto, così da valutare fra qualche mese se prenderlo a titolo definitivo o meno.