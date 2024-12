Asse Milan-Juve: quel no ai rossoneri che pesa

Fikayo Tomori continua a far parlare. Il centrale è nel mirino della Juventus, ma è difficile che l’affare col Milan possa decollare

Il possibile addio di Fikayo Tomori continua a far discutere in questi giorni di Natale. L’idea di vedere un nuovo giocatore passare dal Milan alla Juventus non fa impazzire i tifosi rossoneri che non si spiegano come il Diavolo possa dare il benestare ad un affare che favorisca solamente i bianconeri.

La Juventus, come è noto ormai da mesi, è alla ricerca di un difensore centrale che possa andare a sostituire Bremer, che ha chiuso anticipatamente la stagione. Giuntoli e Thiago Motta stanno così pensando seriamente a Fikayo Tomori, ma il club deve fare i conti con una mancanza di liquidità, che non fa chiaramente altro che complicare l’affare.

Il Milan valuta 30 milioni di euro il suo giocatore. Un prezzo importante (E’ stato acquistato 35 milioni di euro), che può scendere di qualche milione. E’ difficile, però, immaginare che anche stavolta il Diavolo possa scegliere di non avere garanzie sulla cessione di Tomori, dopo l’affare Pierre Kalulu.

Favorire, ancora una volta, un competitor per il raggiungimento del quarto posto non avrebbe davvero senso. Senza tener conto che il Milan non può certo rimanere con soli tre centrali in rosa. Si fatica terribilmente dunque a pensare che Tomori possa davvero trasferirsi a Torino solo con la formula del prestito, seppur oneroso.

Se per Kalulu c’era (si dà ormai per scontato il riscatto) la prospettiva di una plusvalenza, lo stesso non si può dire per Tomori. E’ chiaro, dunque, che il Milan debba avere dei benefici per poter decidere di chiudere l’affare e come ce lo stanno raccontando non ci sono di certo.

Tomori alla Juve, un affare che non sa da fare

Anche l’idea di vedere Danilo in rossonero non può essere vista come una buona mossa. Il brasiliano a 33 anni sta vivendo una fase calante della sua carriera e il Milan non può certo risolvere il problema a destra con un over 30.

E’ chiaro che la Juve, in questo momento, o prende Tomori in prestito o attraverso uno scambio. Ma quali giocatori può mettere sul piatto? Tra gli esuberi non c’è di certo un giocatore che può tornare utile al Milan. L’affare Tomori a queste condizioni, non può dunque decollare.

Tutti sanno che in via Aldo Rossi sono alla ricerca di un centrocampista alla Thuram (non andrà certo via da Torino) e di un terzino. Ecco, Cambiaso piace tantissimo al Milan. Lo voleva già nel 2023 e in quella circostanza la Juve chiedeva 25 milioni. Oggi vale molto di più, ma due estati fa, quando i bianconeri erano pronti a cederlo, non fecero sconti. Nessun regalo, è giusto ricordarlo.