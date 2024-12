Due rinforzi per Fonseca: a casa Milan è tutto pronto

Paulo Fonseca potrebbe ricevere a breve due rinforzi per questa parte della stagione: il tecnico rossonero riscopre l’abbondanza

Il Milan ha dovuto soffrire per diverse settimane le assenze dei suoi giocatori migliori, tra infortuni e scelte tecniche discutibili. Adesso sembra che, almeno a centrocampo, le cose stiano andando per il verso giusto.

Da una parte si è complicato la vita da solo con le esclusioni prolungate di Leao e Theo Hernandez (soprattutto del secondo), un po’ la sfortuna si è accanita sulla salute dei suoi giocatori. Per Paulo Fonseca non sono stati mesi facili gli ultimi, specie considerando i tanti impegni ravvicinati e lo stato di forma non ottimale dei suoi big. Pulisic, di certo il migliore in questa prima parte, tornerà disponibile contro la Roma, dopo il fastidio accusato con l’Atalanta. Morata ha avuto solo una tonsillite e con i giallorossi ci sarà, per guidare un attacco che sarà orfano di Leao (problema al flessore della coscia sinistra) e Okafor.

A centrocampo, come sempre, a tirare la carretta sono Fofana e Reijnders, decisivo anche a Verona con il gol vittoria. A loro due Fonseca ha aggiunto Terracciano al Bentegodi, ma sta tenendo in grande considerazione negli allenamenti anche i giovani come Kevin Zeroli. Il 19enne di Milan Futuro è uno che può essere già pronto per dare una mano, come dimostrato nei pochi minuti disputati contro il Venezia.

Bennacer e Zeroli: il Milan trova due rinforzi a centrocampo

Il vero rinforzo in mediana per Il Diavolo è però Ismael Bennacer, che finalmente sta per tornare. Per Fonseca la sua assenza si prolunga da inizio stagione e non lo ha mai avuto a disposizione. Da inizio settembre, infatti, l’ex Empoli è fermo ai box a causa di uno strappo muscolare al polpaccio. Il suo procuratore Vincenzo Raiola, qualche giorno fa, ai microfoni di Radio Sportiva, ha confermato come il suo rientro sia ormai imminente.

L’algerino dovrebbe essere convocato per il big match di San Siro contro la Roma, in programma domenica sera alle ore 20:45 e riprenderà pian piano il suo ruolo di regista. Con lui e Zeroli, che dovrebbe rimanere e non essere girato in prestito, Fonseca può sorridere e ritrovare quel minimo di abbondanza in mediana che non ha mai avuto dalla prima giornata di campionato.