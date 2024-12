Follia assoluta in Serie A: scambio Leao col Napoli

Rafael Leao lascia il Milan per andare al Napoli? La ‘proposta’ è clamorosa, ecco costa sta succedendo in queste ore

Sarà la magia del Natale, sarà l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato. Fatto sta che nelle ultime ore ha iniziato a circolare una clamorosa ipotesi di scambio, riguardante due top club del campionato italiano. Le società in questione sono Milan e Napoli, con Rafael Leo ed un altro pezzo da novanta al centro della scena.

L’esterno portoghese, si sa, non ha instaurato un bellissimo rapporto – eufemismo – con Paulo Fonseca. Tanto che svariate volte il tecnico ex Roma l’ha relegato in panchina, come ad esempio in occasione delle gare con lo Slovan Bratislava in Champions e con Monza, Napoli, Lazio e Udinese in Serie A. Insomma, il feeling tra i due non è scoccato. E le recenti accuse del mister nei confronti di alcuni calciatori che “non onorano la maglia rossonera” sembrerebbero indirizzate anche al 25enne nativo di Almada.

Milan-Napoli, asse di mercato con protagonista Leao? La ‘proposta’ è clamorosa

In realtà, Fonseca non è l’unico a non essere soddisfatto dell’impegno e del rendimento di Leao. Anche i tifosi del Milan, infatti, dopo averlo a lungo sostenuto, hanno cominciato a spazientirsi dinanzi alle prestazioni evanescenti del portoghese, nonché a storcere il naso dinanzi ai suoi atteggiamenti abbastanza controversi. Una dimostrazione emblematica si è registrata in queste ore sui social.

E qui veniamo al dunque. Perché proprio i tifosi rossoneri hanno dato vita ad una (fantasiosa) richiesta di mercato ai vertici del Diavolo. Ovvero cedere Rafael Leao per mettere le mani su uno dei giocatori che – oltre a possedere grandissime qualità tecniche – più suda la maglia nel campionato italiano. Ci riferiamo a Matteo Politano, il quale, sotto la guida di Antonio Conte, si sta rivelando un tassello cruciale nei meccanismi del Napoli.

politano è troppo forte e con questo neres ad accomodarsi in panchina deve essere kvarasega — cardinale porco (@CiauEngioier) December 21, 2024

Inutile dire che si tratta soltanto di una semplice ipotesi di fantamercato. È quasi impossibile, infatti, che il Milan deciderà di cedere Leao (la cui valutazione è parecchio alta) mediante la formula dello scambio, così come molto difficilmente Conte sarebbe disposto a privarsi di Politano: certo, il tecnico salentino potrebbe impiegare Neres a destra, ma avrebbe comunque la corsia di sinistra occupata da Kvaratskhelia. Ecco, dovesse il club di Aurelio De Laurentiis vendere il talentuoso georgiano, già la pista sarebbe più plausibile. Per il momento, però, si resta nel novero delle suggestioni di complicata fattibilità.