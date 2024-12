Guarda chi torna in Serie A, colpo in porta: arriva Consigli

Consigli è prossimo al ritorno in Serie A: il portiere, dopo cinque mesi in B col Sassuolo, è pronto per tornare. Tutti i dettagli

La nuova stagione per il Sassuolo è iniziata come meglio non si poteva. Dopo la deludente retrocessione dello scorso anno, i neroverdi non si sono persi d’animo e sono ripartiti subito con il piede giusto. La società ha scelto Fabio Grosso, che conosce molto bene la categoria, per la risalita immediata e hanno mantenuto una buona parte della vecchia guardia, compreso Domenico Berardi che, tornato dall’infortunio, è subito tornato a fare la differenza.

Troppo alto il suo livello di calcio per il campionato cadetto, e infatti per Berardi si parla di un possibile ritorno in Serie A nel mercato di gennaio. Alcune squadre sarebbero interessate ad acquistarlo per una cifra poco superiore ai 10 milioni, ma lui a Reggio Emilia è ormai una bandiera e potrebbe anche decidere di restare per trascinare ancora la squadra al ritorno al massimo campionato. Insomma, vedremo cosa accadrà. Diversa sembra invece la situazione di Consigli, un’altra colonna del Sassuolo, che ha molte più probabilità di lasciare i neroverdi a gennaio. C’è una squadra in particolare che spinge per averlo perché ha individuato in lui l’uomo giusto per fronteggiare un inaspettato infortunio.

Consigli verso il ritorno in Serie A, affare possibile a giugno

Consigli è stato spesso in passato accostato anche al Milan. Lui, tifosissimo rossonero, sarebbe venuto di corsa, ma oggi la società si sente tranquilla con Marco Sportiello come riserva di Maignan e il promettente Lorenzo Torriani come terzo. Insomma, il suo desiderio di vestire la maglia milanista sembra destinato a rimanere tale. Ma la Serie A è ancora nel suo destino: a giugno col Sassuolo o, molto probabilmente, con un’altra squadra a gennaio.

Secondo le ultime voci di corridoio, l’Udinese avrebbe messo gli occhi su Consigli per avere una valida alternativa di Okoye, che dovrà stare fuori dai campi per lungo tempo a causa di un grave infortunio al polso. I friulani cercano quindi un sostituto di livello e l’italiano del Sassuolo è fra i più apprezzati. Consigli è un portiere esperto sì ma è soprattutto un portiere con grandissime doti. Classe 1987, è in scadenza di contratto con il Sassuolo a giugno 2025, quindi l’addio a fine stagione è sempre più certo. L’Udinese vuole anticipare lo scenario magari pagando un piccolo indennizzo in favore dei neroverdi. Non ci resta altro che aspettare ancora pochi giorni per sapere cosa accadrà. Una cosa è certa: Consigli fa gola a tante squadre italiane e un suo ritorno nel massimo campionato italiano, dopo questi primi cinque mesi in Serie B col Sassuolo, è cosa scontata.