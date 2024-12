Il Milan vuole tenerlo, pronto l’investimento rossonero

Il Milan ha deciso, pronto l’investimento per trattenere il giocatore. I rossoneri voglio rinegoziare l’accordo ed evitare brutte sorprese

Tra punti vitali quelli conquistati dal Milan contro il Verona nel match pre natalizio. Il concomitante ko della Fiorentina con l’Udinese ha riavvicinato i rossoneri alla zona Champions, comunque ancora lontana con il quarto posto occupato dalla Lazio distante 8 punti.

Va ricordato comunque che il Milan ha ancora una partita da recuperare, motivo per cui diventa importantissimo il big match di domenica prossima, a San Siro, contro la Roma che potrebbe permettere, in caso di vittoria, di accorciare ulteriormente la classifica con i concomitanti scontri diretti Lazio-Atalanta e Juventus-Fiorentina.

Contro i giallorossi, rivitalizzati dal 5-0 rifilato al Parma, Fonseca dovrà rinunciare all’infortunato Leao ma recupera Morata e, almeno per la panchina, Pulisic, Jovic e Bennacer. Sicura la presenza nell’undici titolare di Alex Jimenez, tra i migliori in campo contro il Genoa e il Verona. Con la Roma, il giovane esterno spagnolo potrebbe essere schierato al posto di Hernandez oppure sostituire di nuovo Leao in attacco nel caso Pulisic non dovesse essere pronto dal 1′.

Milan, all in su Jimenez: pronti a tutto per trattenerlo

Con la sua duttilità, Jimenez offre varie soluzioni tattiche a Fonseca. L’allenatore rossonero ha espresso grande soddisfazione per le recenti prestazioni dello spagnolo che non saranno di certo sfuggite anche al Real Madrid. L’estate scorsa, il Milan ha riscattato Jimenez dai Blancos per 5 milioni. Come spesso accade nelle trattative con i Blancos, specie quelle che coinvolgono calciatori cresciuti nelle giovanili del club, il Real fa inserire un diritto di recompra che gli permette di riacquistare il giocatore stesso a un prezzo già stabilito.

La recompra stabilita per Jimenez è piuttosto bassa. Se il Real Madrid dovesse decidere di esercitarla nell’estate 2025 dovrebbe pagare appena 9 milioni per riprenderselo, cifra che sale a 12 con l’eventuale riscatto rimandato al 2026. Di fatto, con cifre del genere, il Real Madrid mantiene il controllo di Jimenez e non avrebbe difficoltà a riportarlo alla base, esercitando la clausola attualmente prevista nell’accordo.

Per questo motivo, il Milan starebbe già lavorando a una ridefinizione dell’accordo con il Real Madrid per blindare il giocatore in rossonero. Non sarà semplice convincere i Blancos, considerata la carenza di terzini nel Real Madrid. Se si esclude il titolare Carvajal (al momento infortunato), Jimenez può certamente giocarsela con Lucas Vazquez a destra nonché con Mendy e Fran Garcia sulla fascia opposta. Il Milan comunque è pronto a un altro investimento per trattenere Jimenez. Qualora Hernandez dovesse essere ceduto, i rossoneri hanno già il sostituto in casa e non possono certo lasciarselo sfuggire.