Un giocatore più soldi: così si fa l’affare fra Milan e Juventus

Si potrebbe concretizzare già a gennaio un clamoroso affare fra Milan e Juventus: un giocatore più soldi per strappare il sì

Il Milan deve fare delle attente valutazioni nel corso di questo mercato di gennaio che sta per arrivare. In attesa di capire chi potrà arrivare, e soprattutto in quale reparto, bisogna capire se c’è ancora spazio per tutti in rosa. Questa prima parte di stagione ha fornito un quadro abbastanza chiaro della situazione sui giocatori considerati idonei al progetto e chi no. Fra questi, sembrano esserci delle esclusioni a sorpresa.

Fikayo Tomori era considerato un titolare e una colonna del Milan per il presente e per il futuro. Lui, protagonista negli ultimi anni con prestazioni più o meno altalenanti, doveva far parte di questo nuovo corso ma era evidente fin dall’inizio che le sue caratteristiche non si sposassero bene con ciò che chiede Fonseca ai suoi difensori. Lo stesso problema di Pavlovic, che però è stato comprato dai dirigenti proprio in estate: ci si chiede come sia stato possibile acquistare un giocatore così poco utile ad un certo modo di difendere. Non ci sorprende, invece, che siano Gabbia e Thiaw quelli che hanno dato maggiori garanzie, e oggi sono da considerare i titolari inamovibili della squadra.

Dal Milan alla Juve, scambio clamoroso

Una cessione di Tomori potrebbe quindi essere il pretesto giusto per fare cassa, soprattutto se dovessero arrivare proposte dalla Premier League. Che, come sappiamo, quando si tratta di acquistare giocatori inglesi c’è sempre più generosità del dovuto. Ad oggi nessun club da oltremanica ha fatto sondaggi concreti, mentre dall’Italia sì: è la Juventus che avrebbe messo gli occhi su di lui, così da riformare la coppia da Scudetto con Kalulu.

I bianconeri, che cercano un difensore per sostituire Bremer, avrebbero messo Tomori nel mirino come raccontato da diverse fonti. L’idea, spiega la Gazzetta dello Sport di oggi, è di investire circa 25 milioni sul cartellino dell’inglese, ai quali potrebbe aggiungere anche una contropartita tecnica. Danilo, capitano della Juve, è quello che ha fatto più difficoltà in questi mesi ed è considerato in uscita: Giuntoli starebbe pensando di offrirlo al Milan oltre al conguaglio economico. I rossoneri si ritroverebbero quindi con un elemento di esperienza e soprattutto versatile, capace di giocare da terzino ma anche da centrale. Sarebbe un’ottima mossa per provare ad alzare il livello della rosa ma sappiamo come difficilmente la società rossonera accetti di acquistare giocatori con la carta d’identità un po’ più ingiallita (a parte l’eccezione Morata).