30 milioni, tutto fatto per giugno: il Milan sorride

Il club rossonero potrebbe incassare un discreto gruzzoletto a fine stagione: ecco come.

Vincere è sicuramente un obiettivo del Milan, però la società vuole farlo “con intelligenza”, ovvero tenendo in equilibrio i conti del bilancio. Aver chiuso gli ultimi due esercizi con due utili è certamente positivo, però i trofei in bacheca sono stati zero. Ci sono state alcune scelte che non hanno pagato e nelle prossime sessioni di calciomercato bisognerà cercare di sistemare una squadra che ha più lacune in termini di qualità.

A gennaio difficile immaginare investimenti particolari, probabilmente si cercherà di sfruttare eventuali occasioni. Invece, per l’estate ci dovrebbero essere più movimenti tra entrate e uscite. A proposito di quelle che potrebbero essere le cessioni, ci sono alcuni calciatori attualmente in prestito i cui riscatti potrebbero portare in cassa un po’ di milioni. Denaro utile sia per l’equilibrio finanziario che per reinvestire sul mercato.

Calciomercato Milan, riscatti a fine stagione: i dettagli

Il Milan ha ceduto in prestito due calciatori all’Empoli e ci sono buone possibilità che entrambi vengano acquistati a titolo definitivo. Devis Vasquez è una certezza, dato che il club toscano può assicurarselo versando solo un milione di euro. Invece, tenere Lorenzo Colombo costerebbe 7 milioni. Finora l’attaccante 22enne ha segnato 5 gol in 20 presenze, se riuscirà ad arrivare in doppia cifra è probabile che avvenga il riscatto.

Sembra in Toscana gioca anche Yacine Adli, per il quale la Fiorentina ha un’opzione di acquisto da circa 10 milioni. La società viola ha versato circa 2 milioni per il prestito oneroso e nei prossimi mesi valuterà se comprare definitivamente il centrocampista, finora protagonista di una buona stagione. L’ex Bordeaux si sta trovando molto bene a Firenze: 18 presenze, 3 gol e 3 assist in questi mesi. Raffaele Palladino lo considera un titolare e probabilmente chiederà al club di tenerlo. Sembrano esserci tutti i presupposti.

C’è poi Tommaso Pobega, che dopo un inizio complicato a causa di un infortunio è diventato protagonista con la maglia del Bologna: 3 gol nelle ultime 5 partite giocate dalla squadra emiliana. L’allenatore Vincenzo Italiano lo apprezza tantissimo e, se il rendimento continuerà ad essere di buon livelli fino a fine stagione, l’epilogo sarà scontato: diritto di riscatto da 12 milioni esercitato.

Tra Vasquez, Colombo, Adli e Pobega il Milan può incassare circa 30 milioni. Vedremo se tutti i riscatti verranno esercitati, oggi sembrano esserci buone chance.