Guardiola gela il Milan: un rossonero in cima alla lista degli obiettivi

Il Manchester City guarda anche in casa Milan per rinforzarsi nel 2025: un titolare di Fonseca è nel mirino.

Certamente la stagione del Manchester City ha preso una piega inaspettatamente negativa da fine ottobre-inizio novembre. Dal 30 ottobre al 21 dicembre sono arrivate ben 9 sconfitte in 12 partite tra Premier League, Carabao Cup e Champions League. Un crollo incredibile, nella classifica del campionato la squadra ha perso progressivamente posizioni, uscendo dalla top 4. E anche nella classifica Champions la situazione non è rosea: 22° posto.

Il grave infortunio capitato a Rodri il 22 settembre contro l’Arsenal rappresenta sicuramente un problema per Pep Guardiola, dato che il Pallone d’Oro 2024 è l’uomo di equilibrio in campo. L’allenatore spagnolo ha perso un giocatore determinante e che non ha un vero sostituto, perché gli altri centrocampisti hanno altre caratteristiche o non sono a un livello simile. A gennaio i citizens dovrebbero intervenire sul mercato per rinforzare il loro organico e rilanciarsi.

Calciomercato Milan, il Manchester City pensa a un titolare di Fonseca

Tra i vari giocatori accostati al Manchester City c’è anche Tijjani Reijnders, stella del Milan e finora autore di una ottima stagione. Il nazionale olandese non è un Rodri, però è un centrocampista che potrebbe fare molto comodo a Guardiola. Secondo Fichajes.net, il club inglese ci starebbe pensando per gennaio, ma i rossoneri non sarebbero intenzionati a perdere uno dei loro migliori giocatori a metà stagione.

Difficile che l’operazione si concretizzi, anche perché nelle scorse settimane il Milan ha praticamente chiuso l’accordo per il rinnovo contrattuale di Reijnders. L’ex AZ Alkmaar è molto felice a Milano e vuole continuare il suo percorso con la maglia attuale. Salvo colpi di scena clamorosi, non si verificherà nessun trasferimento a gennaio. Il Manchester City dovrebbe fare un’offerta davvero “folle” per assicurarsi Tijji.

Il Milan ha pagato l’olandese circa 20 milioni di euro nel mercato estivo 2023 e oggi lo valuta circa il triplo. Una proposta da 60 milioni potrebbe essere alettante, però da via Aldo Rossi non paiono avere voglia di ascoltare nessuna richiesta nel prossimo mese. L’obiettivo è firmare il rinnovo e poi continuare a sfruttare Reijnders, che ha ancora margine di miglioramento. La dirigenza rossonera sa che fare una cessione così pesante a metà stagione sarebbe un problema per tanti motivi, al netto della grossa plusvalenza a bilancio che sarebbe possibile fare.