Il messaggio strappalacrime di Morata non è passato inosservato: tifosi commossi

Messaggio da brividi di Alvaro Morata su Instagram, lo spagnolo commuove tutti con parole bellissime. I dettagli

Non è stato un inizio di stagione facile per Alvaro Morata. Dopo un’estate da protagonista con la Spagna, con la splendida vittoria dell’Europeo da capitano, l’attaccante ha deciso di trasferirsi dall’Atletico Madrid al Milan: i rossoneri, che avevano perso il primo obiettivo Zirkzee per pochi milioni di commissioni, hanno ripiegato su di lui come sostituto di Giroud sia dal punto di vista della posizione che dell’esperienza e della leadership.

Morata è passato al Milan grazie ad una clausola rescissoria da 13 milioni che ha permesso alla società di risparmiare tanti soldi, assicurandosi un elemento di assoluto valore. Un’ottima operazione ma che non risolve del tutto il problema che la squadra si porta dietro da tempo: l’assenza di un centravanti giovane da 25 gol a stagione sul quale costruire il futuro. Per l’ennesima volta, il problema è solo rimandato. Morata è un grande giocatore per qualità e mentalità, e lo ha dimostrato al Milan, ma ha altre caratteristiche e peculiarità. Inoltre, in questi mesi ha avuto anche diversi problemi fisici che non gli hanno permesso di essere sempre al top. Nonostante questo, impegno e dedizione non sono mai mancati: professionista esemplare che è sempre un valore aggiunto, a prescindere da tutto.

Morata commuove tutti sui social: il messaggio è bellissimo

Morata è un calciatore fortissimo ma soprattutto una persona di grande cuore. Poco dopo il suo arrivo al Milan, l’attaccante spagnolo decise di radersi i capelli a zero: non lo aveva fatto per cambiare look ma era un gesto di solidarietà nei confronti dei bambini malati di tumore. L’ex Atletico Madrid ha anche una sua Fondazione e in questi giorni ha vissuto un momento molto speciale.

Lo spagnolo è un grande appassionato di Padel: in estate lo abbiamo visto giocare anche insieme a Theo Hernandez in vacanza. In questi giorni Coki Nieto e Jon Sanz, professionisti di questo sport, hanno raggiunto un traguardo molto importante entrando nella top 10 dei migliori giocatori.

Morata si è congratulato con loro con un messaggio su Instagram ma li ha anche voluti ringraziare perché entrambi sono scesi in campo nel match decisivo con il logo di Fondazione Morata sulla maglia: “Tanti auguri Coki e Jon, che orgoglio ciò che avete ottenuto e in che modo. Grazie infinite per rappresentare Fondazione Alvaro Morata in questo modo e di tua volontà, dice molto di che persona sei. Vorrei che al mondo ci fossero molte persone come voi! Il vostro ammiratore“.