Leao al Barcellona ad una condizione: affare pazzesco

Rafael Leo, l’addio al Milan si avvicina e adesso il Barcellona può davvero strapparlo ai rossoneri: operazione clamorosa

Il calciomercato invernale si avvicina e come di consueto, da qualche mese a questa parte, i fari in casa Milan sono puntati sul futuro di Rafael Leao. Il portoghese, nonostante un ricco contratto firmato fino al 30 giugno 2028, potrebbe partire prima del previsto e lasciare Milanello.

La società di Via Aldo Rossi sta valutando le strategie a riguardo. Già la scorsa estate si era vociferato con grande insistenza della possibilità che alla fine Leao potesse cambiare aria, dopo le tante critiche ricevute da addetti ai lavori e tifosi. Adesso il numero 10 parrebbe ancor più vicino a cambiare aria. In primo piano c’era e rimane il Barcellona, club che da tempo valuta l’acquisto di un grandissimo talento in attacco.

La squadra di Flick, sulla corsia mancina lì davanti, non ha un vero padrone. E così Leao rappresenterebbe un investimento dal sicuro rendimento su cui contare da qui ai prossimi anni. Per il classe ’99 Joan Laporta avrebbe già in mente il piano che potrebbe portare esito positivo e convincere la dirigenza milanista a dire sì alla cessione: ecco come.

Leao-Barcellona: così si può fare

Secondo quanto viene riferto da ‘es.e-noticies.cat’, il futuro di Rafael Leao potrebbe molto presto essere lontano da Milanello. Il Barcellona sta seriamente pensando a Rafael Leao, per rinforzare l’attacco di Flick in vista della prossima stagione.

L’accordo con Nike e quello rinnovato con Spotify sembrerebbe poter dare maggiore libertà d’azione dal punto di vista economico alla dirigenza catalana, nell’ottica di un assalto per il cartellino di Leao. Non sarà comunque facile perché il Barcellona deve tenere in considerazione il Financial Fair Play che, ad ogni modo, non permetterà a Laporta di fare spese folli. Il presidente blaugrana, però, ritiene il gioiello portoghese l’ideale per l’attacco del Barcellona in vista della stagione 2025/26.

La sorpresa che darebbe il via all’assalto finale per Leao arriva dalle potenziali cessioni. Perché, per far spazio – economicamente parlando – alla firma del lusitano starebbe prendendo quota la cessione di Frenkie de Jong. L’olandese ha grande mercato in Premier League e potrebbe fruttare una cifra vicina ai 40-50 milioni di euro, nonostante recentemente il Chelsea si sia allontanato dall’ex Ajax.

Deco, ds del Barcellona, starebbe mantenendo costanti i contatti sia col Milan che con l’entourage di Leao, per portare il numero 10 rossonero al Camp Nou. Il ‘Diavolo’ farà di tutto per opporsi ad un addio a metà stagione: d’altro da Barcellona potrebbero pensare al prestito a gennaio con obbligo di riscatto in estate.

Intanto Leao, divenuto primissimo obiettivo per l’anno nuovo, non sta vivendo propriamente la stagione dei sogni agli ordini di Paulo Fonseca. 22 presenze con 6 gol e 6 assist, tra campionato e coppe. In quelli che a conti fatti rischiano di essere i suoi ultimi mesi con addosso la maglia rossonera.