Luka Romero scontento all’Alaves, probabile addio a gennaio: i numeri stagionali

L’esterno argentino non riesce a emergere nell’attuale squadra: possibile che cambi maglia durante il mercato di gennaio 2025.

Quando Luka Romero è stato ingaggiato dal Milan c’era abbastanza curiosità di vedere quale sarebbe stato il suo percorso. Veniva da due anni alla Lazio nei quali aveva accumulato 21 presenze e un gol, poi non aveva rinnovato il contratto perché Claudio Lotito si era rifiutato di corrispondere una commissione onerosa (circa 5 milioni di euro) al suo agente Fali Ramadani.

Nell’estate 2023 si è fatto avanti il club rossonero, che ha concordato una commissione da 2,5 milioni e si è assicurato il classe 2004 facendogli firmare un contratto che scadrà a giugno 2027. Dopo 5 presenze con 156 minuti trascorsi in campo, nel gennaio scorso si è concretizzato il prestito secco all’Almeria, squadra che era ultimissima nella classifica della Liga e che poi è retrocessa. Lì ha totalizzato 13 presenze e 3 gol, togliendosi la soddisfazione di fare una doppietta all’Atletico Madrid. Rientrato a Milano, è stato poi concordato un nuovo trasferimento, stavolta all’Alaves. Purtroppo, le cose non stanno andando bene.

Calciomercato Milan, Romero verso una nuova cessione

Il calcio praticato nella Liga, meno fisico e con più spazi, sembrava essere l’ideale per Romero. Per questo ha accettato volentieri di tornare in Spagna, dove aveva militato anche nel Maiorca prima di approdare alla Lazio. All’Alaves ha messo insieme 8 presenze per un totale di 318 minuti in campo tra Liga e Coppa del Re. Negli ultimi due mesi ha fatto solamente una apparizione da 13 minuti in campionato, segnale chiaro del fatto che non viene ritenuto un giocatore indispensabile. Neppure il cambio di allenatore, con l’argentino Eduardo Coudet che ha rimpiazzato Luis Garcia Plaza, lo ha aiutato a migliorare la sua situazione.

L’Alaves è disponibile a lasciarlo partire, sicuramente non è interessato a un eventuale riscatto del cartellino (l’accordo con il Milan prevedeva un diritto da 7 milioni). Serve una squadra che decida di puntare sull’esterno offensivo argentino, il quale ha grande voglia di giocare con continuità e di dimostrare il suo potenziale. Rimanere con l’attuale maglia non lo aiuterà a raggiungere tale obiettivo, quindi valuterà le richieste che arriveranno. Poi il suo agente Ramadani ne parlerà anche con il Milan.

Nei giorni scorsi erano trapelati rumors su un interesse del Club America, fresco vincitore del campionato di Apertura in Messico. Poi non ci sono state conferme e la sensazione è che Romero voglia continuare a mettersi alla prova in Europa prima di considerare di giocare in un altro continente. Ma va ricordato che lui è nato proprio in Messico, precisamente a Durango, e che possiede il passaporto messicano. Anche se ha scelto di vestire la maglia della nazionale argentina a livello giovanile, il commissario tecnico messicano Andres Lillini lo monitora.