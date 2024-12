Milan, fari puntati in casa Fiorentina: non solo Biraghi e Parisi

Il Milan può fare affarsi con la Fiorentina: ecco i calciatori finiti nel mirino del Diavolo per il 2025. Il punto della situazione

Non sarà certo un mercato entusiasmante quello che si aprirà a gennaio. Il Milan è pronto a cogliere le occasioni che si presenteranno, ma niente follie. Come è noto l’idea del Diavolo è quella di mettere le mani su un centrocampista, che possa rafforzare un reparto dove Paulo Fonseca fin qui ha utilizzato solamente Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana.

Serva che qualcuno dia una mano al francese e all’olandese. Il rientro di Ismael Bennacer è certamente un’ottima notizia, ma il club rossonero potrebbe aggiungere in rosa anche un altro calciatore, viste le tante partite che bisognerà affrontare. Poi si guarda anche al ruolo di vice Theo Hernandez. Nonostante la presenza di Alex Jimenez, l’idea di mettere le mani su un terzino mancino di esperienza non è tramontata. Così attenzione alle occasioni che arrivano dalla Toscana: una porta ad Empoli, con Pezzella che resta in lizza, al pari dei due esuberi della Fiorentina, Biraghi e Parisi. Gli ultimi due giocatori citati piacciono anche a Napoli e Juventus, con Antonio Conte e Thiago Motta desiderosi di mettere le mani su un nuovo terzino sinistro.

Milan, occasione dalla Fiorentina: giovane e italiano

Ma in casa Fiorentina può presentarsi un’altra opportunità, che può far maggiormente gola. Stiamo facendo riferimento a Michael Kayode.

Il terzino destro, relegato a riserva di Dodo, non è certamente soddisfatto della stagione che sta vivendo. Il classe 2004 è ormai una riserva per Raffaele Palladino: non è così da escludere una sua partenza già durante il calciomercato di gennaio. Il giocatore, nonostante la stagione non certo entusiasmante, ha una valutazione importante, superiore ai 20 milioni di euro. Piace tanto in Premier League e a tutte le big del calcio italiano. Per il Milan portarlo in rossonero non è dunque facile. Il Diavolo, però, può giocarsi la carta Yacine Adli, che la Fiorentina è sempre più convinta a riscattare. Il Milan oggi, in realtà, è coperto nel ruolo di terzino destro, ma come è noto ormai a tutti, la separazione da Davide Calabria e Alessandro Florenzi è solo questione di tempo. Il contratto dei due italiani scadrà nel 2025, il prossimo giugno, e al momento non c’è alcuna intenzione di andare avanti insieme.