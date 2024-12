Milan, non tutti sono convinti di lui: l’affare può saltare

Le notizie che arrivano dalla Spagna sono positive per il Milan: l’affare è sempre più in dubbio, nel club non sono convinti di lui

La sessione di gennaio di mercato è ad un passo ma non aspettiamoci grandi cose. Le eventuali operazioni in entrata del Milan dipendono da molti fattori, in particolar modo dalle opportunità e dalle cessioni. Se la società dovesse far cassa con qualche uscita importante, come ad esempio quella di Tomori, allora si potrebbe pensare ad un acquisto importante. Scenario difficile ma non impossibile.

A sperarci di più è Paulo Fonseca, alle prese con una rosa forte ma non di certo idonea alle sue idee di calcio, soprattutto in alcuni reparti. L’allenatore portoghese ha le sue responsabilità per un gioco che non spicca, né nella bellezza e né nell’efficenza, ma sta lavorando bene su alcune situazioni come con Rafael Leao. Dopo quel periodo di panchine, l’ex Lille è tornato in grande spolvero, con altre funzioni e altra mentalità. A proposito di lui: il suo nome è da sempre accostato al Barcellona e anche oggi l’attendibile Marca ne parla. C’è una novità in merito rispetto al passato: a quanto pare, in casa blaugrana non tutti sono convinti del suo acquisto e per questo l’affare è fortemente in discussione.

Leao-Barcellona, le ultime dalla Spagna

Dietro a questo possibile trasferimento, come sappiamo, c’è la regia di Jorge Mendes. Che non è l’agente di Leao ma, stando alle indiscrezioni, avrebbe una sorta di mandato per la cessione entro l’estate del 2025. Con il Barcellona ha notoriamente ottimi rapporti, in particolare con il presidente Laporta, l’unico che starebbe spingendo per l’acquisto del portoghese nella sessione estiva.

Il direttore sportivo Deco e l’allenatore Hansi Flick, al contrario, non sarebbero pienamente convinti di Leao. Riconoscono in lui qualità importanti ma hanno un po’ di dubbi sul piano della mentalità e dell’atteggiamento. Ecco perché, scrive Marca, non è da escludere che, da qui ai prossimi mesi, il Barcellona dovesse scegliere di auto eliminarsi dalla corsa all’attaccante del Milan. Fra gli elementi di preoccupazione su di lui ci sarebbe anche il prezzo: il Milan, nella trattativa per l’ultimo rinnovo, ha fatto inserire una clausola da 175 milioni per lui, ma potrebbe accontentarsi anche di una cifra superiore ai 75 milioni per la cessione. E, a quanto pare, scrive il noto quotidiano spagnolo, sarebbero comunque considerati troppi dal Barcellona per lui. Ecco perché la pista si sta sempre più raffreddando nelle ultime settimane. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi perché in ogni caso si tratta di una questione per l’estate e non per gennaio.