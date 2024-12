@ML – Milan-Roma, a San Siro sarà sold-out: le ultime notizie

Domenica sera a Miano il pubblico delle grandi occasioni per il big match di Serie A: ecco le ultime news.

Il Milan è reduce da una vittoria poco convincente contro l’Hellas Verona e vuole assolutamente imporsi a San Siro contro la Roma. Non sarà semplice. Anche se i giallorossi non stanno vivendo una grandissima stagione, hanno comunque vinto 5-0 contro il Parma nello scorso turno di campionato e arriveranno a Milano molto galvanizzati. A loro volta hanno bisogno di conquistare altri 3 punti per migliorare la classifica, oltre che il morale dell’ambiente.

Come appreso da MilanLive.it, a San Siro è previsto il sold out per Milan-Roma. Al netto del numeri di tifosi presenti nel settore ospiti, per il resto lo stadio sarà tutto esaurito. Anche se la squadra di Paulo Fonseca sta faticando in Serie A, i milanisti non fanno mancare il proprio supporto. Da capire se ci sarà anche qualche forma di protesta nei confronti della società, dato che la Curva Sud ha preso posizione netta recentemente.

Serie A, verso Milan-Roma: la probabile formazione rossonera

Per quanto concerne lo schieramento del Milan, in difesa le scelte sembrano abbastanza scontate. Mike Maignan sarà in porta e davanti a sé avrà Emerson Royal, Matteo Gabbia, Malick Thiaw e Theo Hernandez. Quest’ultimo farà il suo ritorno da titolare dopo l’esclusione avvenuta sia contro il Genoa sia a Verona, dove è subentrato a causa dell’infortunio che ha prematuramente messo KO Rafa Leao. Quest’ultimo domenica sera non ci sarà, l’obiettivo è averlo a disposizione per la Supercoppa Italiana.

A centrocampo nessun dubbio sull’utilizzo di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek non saranno disponibili. In panchina ci sarà il rientrante Ismael Bennacer, ovviamente lontano dalla migliore condizione e che spera di giocare qualche minuto nell’ultima parte del match. Per quanto concerne le fasce, dovremmo vedere Samuel Chukwueze a destra e Alex Jimenez a sinistra. Alvaro Morata dovrebbe agire da trequartista/seconda punta, con Tammy Abraham come riferimento in attacco.

Christian Pulisic ha svolto degli allenamenti personalizzati negli ultimi giorni, quindi sembra poco probabile il suo recupero per Milan-Roma. Al massimo potrebbe farcela per la panchina, sarà decisiva la seduta di rifinitura di sabato per capire se potrà rientrare nella lista dei convocati oppure se bisognerà attendere la Supercoppa Italiana per rivederlo in campo. Certamente, la sua assenza sarebbe molto pesante per Fonseca. Il nazionale americano è il calciatore più decisivo della squadra.