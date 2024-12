@ML – Si allena ancora a parte: difficile il rientro per Milan-Roma

Notizie poco confortanti da Milanello in vista di Milan-Roma: Fonseca dovrebbe fare ancora a meno di lui, i dettagli

Per la prima volta in questa stagione, il Milan è alle prese con un’emergenza infortuni. Nel giro di pochissime settimane, Paulo Fonseca si è ritrovato senza giocatori importanti, fra cui anche Rafael Leao, che salterà la partita contro la Roma a causa di una elogazione. Il portoghese dovrebbe rientrare senza problemi per la Supercoppa in Arabia Saudita contro la Juventus il prossimo 3 gennaio, mentre per gli altri infortunati la situazione è un po’ più intricata.

Christian Pulisic si è infortunato a Bergamo: gli esami avevano riportato una lieve lesione, ma a settimane di distanza non è ancora rientrato in campo. Anche per lui c’è ottimismo per la Supercoppa, anzi: c’è chi ipotizzava anche un rientro per la partita contro la Roma, l’ultima del 2024, in programma il prossimo 29 dicembre a San Siro. Le notizie che arrivano da Milanello stamattina però non sono positive: l’americano infatti ha svolto anche oggi allenamento differenziato e non è un buon segnale in vista del match che si giocherà fra soli due giorni.

Milan-Roma, verso il forfait: in forte dubbio la sua presenza

Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it, il suo rientro per la Roma è da considerarsi difficile. Non impossibile, perché mancano ancora due giorni, ma complicato. Chiaramente alla base di questa decisione c’è anche la forte volontà di non rischiare in alcun modo di peggiorare la situazione: con una Supercoppa da giocare e un inizio 2025 ricco di impegni fra le varie competizioni, non c’è alcun motivo per forzare il rientro di Pulisic.

L’ex Chelsea è uno dei giocatori più importanti della rosa e lo ha dimostrato in questo inizio di stagione: è stato senza alcun dubbio il migliore per rendimento, nelle prestazioni e anche, e soprattutto, nei numeri, con gol e assist. Ecco perché Fonseca e lo staff stanno scegliendo la strada migliore per il suo recupero ed evitare qualsiasi tipo di problema. Resta comunque un po’ di speranza per la Roma perché, come detto, non è ancora deciso niente ma la sensazione è che si possa evitare di farlo giocare. Non ci sarà nemmeno Leao, e a questo punto anche l’attacco dovrà essere ridisegnato. Alex Jimenez potrebbe ricoprire il ruolo di esterno alto a sinistra come a Verona, di conseguenza Theo Hernandez tornerà in campo dal primo minuto; a destra nuova opportunità per Chukwueze, che proprio non riesce ad ingranare con la maglia rossonera.