Percassi vuota il sacco, Atalanta da scudetto: arriva l’annuncio a sorpresa

Importanti dichiarazioni del presidente dell’Atalanta in vista del big match dell’Olimpico contro la Lazio. Le parole lasciano di stucco.

Nessuno lo avrebbe immaginato a inizio stagione e invece l’Atalanta di Giampiero Gasperini – a due giornate dal termine del girone di andata – guida la classifica ed è una delle principali pretendenti alla vittoria del campionato. Questo turno vede i nerazzurri protagonisti all’Olimpico contro la Lazio.

Una sfida molto attesa e il presidente dell’Atalanta Percassi ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni del sito Lalazio.com, svelando finalmente le sue ambizioni. Il patron nerazzurro non si nasconde e le sue parole stanno già facendo il giro del web: “Possiamo dire che abbiamo già fatto un discreto lavoro, ma soprattutto che il nostro tecnico e i nostri giocatori stanno svolgendo un lavoro straordinario”, ha sentenziato il patron.

Il club orobico ha vinto lo scorso anno l’Europa League battendo in una meravigliosa finale il Bayer Leverkusen. Ora la formazione bergamasca non sembra porsi limiti e i tifosi sognano ‘giustamente’ in grande. Il tecnico Gasperini e lo stesso Percassi stanno provando a mantenere i piedi per terra, ma è un’impresa piuttosto ardua. Questo weekend ci sarà all’Olimpico un importante banco di prova.

Lazio Atalanta, le parole di Percassi non lasciano dubbi

Percassi ha grandi ambizioni ma mantiene il rispetto per gli avversari ed ha avuto belle parole per elogiare il club che affronterà questo weekend, la società di Claudio Lotito: “Affrontiamo una squadra davvero forte, per certi versi super e ci assomigliamo. Per noi è una sfida molto dura, loro sono davvero forti”. L’ultima casalinga per la Lazio ha visto un brusco stop e anche per questo i biancocelesti vogliono reagire e non vogliono perdere ulteriore terreno dalle big.

A riguardo Percassi ha elogiato anche il tecnico Marco Baroni: “Sta facendo un grande lavoro. Se temo qualche giocatore in particolare? Beh, veramente tutti. Ci sono diversi giocatori che possono crearci seri problemi”, prosegue Percassi sempre a Lalazio.com.

E non potevano mancare accenni al sogno scudetto ma qui Percassi ci va sempre giù cauto: “Scudetto? Non parlo di questa cosa, abbiamo i piedi ben saldi per terra. Tutto quello che viene è per merito del lavoro che svolgiamo ma ora pensiamo solo alla sfida contro la Lazio, una gara complicata e che sarà una bella partita”, prosegue il patron nerazzurro.