Saelemaekers, tra Milan e Roma: l’annuncio ufficiale sul suo futuro

Le ultime notizie legate al futuro di Alexis Saelemaekers. Arrivano le dichiarazioni di Claudio Ranieri in conferenza stampa

Domenica sera a San Siro arriverà la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi sono reduci dalla grande vittoria contro il Parma e sbarcheranno a Milano in ottime condizioni.

Il club capitolino per la partita contro i rossoneri ha le idee chiare e la formazione non sarà molto diversa rispetto a quella che ha strapazzato la squadra di Pecchia. In avanti coì è pronto a giocare, ancora una volta, Alexis Saelemaekers. Il belga ha varcato i cancelli di Trigoria nelle ultime ore del calciomercato estivo, in prestito secco, facendo il percorso inverso di Tammy Abraham. Le parti si sono promesse di aggiornarsi nel corso della stagione. Oggi la posizione del Milan nei confronti dell’attaccante inglese non è ancora netta, ma al momento sono più le possibilità che faccia le valigie per tornare alla base.

L’ex Chelsea non sta deludendo, ma lo stipendio da oltre 4 milioni di euro netti è ritenuto eccessivo per il rendimento fornito. Servirebbe dunque trovare un accordo a cifre più basse con il suo entourage, oltre, poi, con la Roma. Ma al Milan pensano di regalarsi un nuovo centravanti che garantisca più gol ed è difficile pensare che il Diavolo possa tenersi in rosa sia Abraham che Morata. Lo spagnolo, vista la sua situazione contrattuale, è dunque il favorito a a rimanere in rossonero per fare il vice al nuovo bomber, che verosimilmente arriverà in estate.

La scelta della Roma su Saelemaekers: parla Ranieri

Per quanto riguarda Alexis Saelemaekers, il futuro è tutto da scrivere. Il belga ha un contratto fino al 2026 con il Milan. Il club rossonero, però, si è garantito la possibilità di allungare di un anno l’accordo.

Un’eventuale permanenza, dunque, non apparirebbe come un problema. Ma il Diavolo è aperto alla cessione dell’esterno. La valutazione è sui 20 milioni di euro. La Roma, dunque, è avvisata. Una Roma, che attraverso le parole di Claudio Ranieri, arrivate nel corso della conferenza stampa, ha preso posizione su Saelemaekers: “Generalmente si parla solo della partita quando c’è quella. Lui si è ambientato benissimo a Roma, è uno di quelli che vogliamo tenere. C’è la questione con Abraham, vediamo come si svilupperanno le cose”, sono state le parole del mister a due giorni dalla partita di San Siro.