Scambio sull’asse Milan-Napoli: la soluzione la porta Conte

Nuova opzione di calciomercato tra Milan e Napoli con i rossoneri e gli azzurri che potrebbero valutare uno scambio in vista di gennaio.

Manca ormai poco all’apertura ufficiale del calciomercato invernale con Milan e Napoli che stanno valutando un’operazione da chiudere in vista delle prossime settimane.

Milan e Napoli sanno bene quali saranno i colpi da portare a termine in vista della seconda parte di stagione con i rossoneri che dovranno fare i conti anche con i nomi in uscita. Il Napoli è alla ricerca di un terzino che possa prendere il posto in rosa di Spinazzola, capace di agire sia sulla fascia sinistra che su quella destra. Una delle ultime ipotesi porta ad uno scambio con i rossoneri anche se l’affare è di difficile realizzazione.

Nuova ipotesi di mercato, scambio tra Milan e Napoli

Il Napoli ha messo nel mirino Davide Calabria. L’ormai ex capitano rossonero è stato superato nelle gerarchie da Emerson Royal in rossonero con il terzino che potrebbe salutare il Milan già a gennaio per non lasciarlo andare a zero durante la prossima estate. L’idea porta ad uno scambio con Spinazzola, finito ai margini della squadra allenata da Antonio Conte.

Il futuro di Spinazzola appare lontano dal Napoli considerato il fatto che il terzino non sembra rientrare nei piani del club. Sul giocatore c’è la Fiorentina che sarebbe interessata proponendo uno scambio con Biraghi, fuori dal progetto viola. Al momento l’ipotesi di un passaggio in Toscana appare quella più probabile ma il Milan osserva la situazione.

Davide Calabria prenderebbe sicuramente in considerazione il trasferimento alla corte di Antonio Conte avendo così la possibilità di giocare ancora ad alti livelli e provare a lottare per lo scudetto. Spinazzola rappresenterebbe una valida alternativa sulle fasce per Paulo Fonseca alle prese con la stagione non ottimale di Theo Hernandez ed il ruolo di terzino destro che è ancora alla ricerca di un padrone certo nonostante le discrete prestazioni di Emerson Royal.

Per quello che riguarda le operazioni in uscita restano da valutare alcuni profili come Tomori e Okafor che stanno trovando poco spazio in questa fase della stagione. L’inglese è finito nel mirino della Juventus con il Milan che però non vorrebbe trovarsi di fronte ad una nuova “operazione Kalulu”. Lo svizzero sta facendo molta fatica in questa stagione ed è finito nel mirino di alcuni club di Premier League.