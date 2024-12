Addio Milan e futuro al Real Madrid: destino già scritto

Un big del Milan potrebbe finire al Real Madrid in ottica futura con gli spagnoli che seguono l’evoluzione di uno dei big della squadra di Paulo Fonseca.

La prima parte di stagione del Milan è stata ricca di alti e bassi, risultati deludenti che hanno complicato gli obiettivi della squadra rossonera, già fuori da tempo dalla lotta scudetto.

A preoccupare i tifosi del Milan, oltre ai risultati deludenti della squadra, ci sono anche le voci di mercato che vorrebbero il Real Madrid forte su uno dei pezzi da novanta della rosa. In queste ultime ore si sta parlando in maniera decisa di un possibile passaggio di un big della formazione rossonera alla squadra allenata da Carlo Ancelotti che avrebbe messo gli occhi sul gioiello del Milan. Al momento non ci sarebbe ancora nulla di concreto ma il Real Madrid è attento sul mercato, sicuro di dover cambiare molto nella propria rosa in vista della prossima estate.

Milan, paura per un big: potrebbe finire al Real Madrid in futuro

Durante la trasmissione su Twitch Viva El Futbol, Daniele Adani ha parlato del futuro di Tijjani Reijnders, centrocampista olandese del Milan che sta vivendo un’ottima stagione agli ordini di Paulo Fonseca. Secondo l’ex difensore di Fiorentina e Inter, il giocatore potrebbe finire al Real Madrid nel prossimo futuro.

Daniele Adani ha parlato del classe 1998 rossonero aprendo ad un futuro al Real Madrid per lui: “Secondo me Reijnders può essere il sostituto di Modric al Real Madrid. Lo può fare perché gioca quel tipo di calcio, Reijnders fa tutto”. Un’importante investitura per il pezzo da novanta della rosa del Milan che sta trascinando la squadra in un’annata non semplice per i colori rossoneri.

Grazie alle sue prestazioni condite da assist e gol, Tijjani Reijnders ha attirato l’attenzione di diverse squadre pronte a fare un tentativo per il suo cartellino in ottica futura. Il Milan vuole però respingere questi attacchi provando a rinnovare il contratto del giocatore facendogli firmare un nuovo accordo fino al giugno del 2029 con l’opzione poi di allungare nuovamente fino al 2030.

Un rinnovo che porterà un cospicuo aumento dell’ingaggio per il centrocampista olandese pronto ad alzare il suo stipendio fino a 3,5 milioni di euro a stagione. Sulle tracce del calciatore ci sarebbe anche il Liverpool con Arne Slot, tecnico dei Reds, che apprezza molto il giocatore rossonero e che vorrebbe portarlo in Premier League a partire dalla prossima stagione.