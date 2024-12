Doppio esame a centrocampo: dopo Milan-Roma cambia il mercato rossonero

Le ultime sul Milan e i possibili colpi a centrocampo. Due giocatori sono sotto esame in vista di gennaio, ormai alle porte

Paulo Fonseca ha fatto le sue scelte per la partita contro la Roma, che andrà in scena domani sera a San Siro. Il tecnico portoghese sperava di poter recuperare Christian Pulisic, ma l’americano si è fermato ancora per un guaio alla caviglia. Niente sfida ai giallorossi per il fantasista numero undici, che tornerà in Arabia Saudita, per la Supercoppa Italiana.

Sarà dunque emergenza per il Diavolo, che in avanti deve rinunciare anche a Rafa Leao e Noah Okafor. Alto a sinistra così è pronto a giocare, ancora una volta, Alex Jimenez, con Theo Hernandez che ritrova una maglia da titolare da terzino sinistro. La scelta più interessante continua ad essere quella che vedrà Filippo Terracciano a centrocampo. Fonseca, infatti, preferisce avere maggiore equilibrio con la presenza di Tijjani Reijnders come trequartista. Non ci saranno, dunque, le due punte, come si era ipotizzato. L’ex Lille prova a dare continuità con quanto visto venerdì al Bentegodi dopo l’infortunio di Rafa Leao.

Milan-Roma, Terracciano e Bennacer osservati speciali: così cambia il mercato

Per Terracciano sarĂ un esame importante: se l’ex Verona dovesse superarlo, potrebbe cambiare il suo futuro, ma anche quello del Milan. Il calciatore, non è un segreto, è stato richiesto da diverse squadre di Serie A (l’Empoli su tutte), ma ogni proposta è stata rispedita al mittente. In questo momento sia Terracciano che il Diavolo non possono pensare ad una separazione.

Ma il centrocampo del Milan è destinato a cambiare a partita in corso. E’ stato Paulo Fonseca ad ammettere, durante la conferenza stampa odierna, che ci sarĂ spazio per Ismael Bennacer. L’algerino sta bene, non ha chiaramente i 90 minuti nelle gambe, ma si sta allenando nel modo giusto e domani inizierĂ finalmente a dare una mano alla squadra. Il Diavolo aspetta di capire come sta davvero l’ex Empoli e come Filippo Terracciano affronterĂ l’esame Roma, poi si deciderĂ se prendere il centrocampista o meno. Se entrambe le risposte dovessero essere positive, il colpo in mediana potrebbe anche essere rimandato all’estate se l’occasione giusta non dovesse presentarsi. Le prossime partite, cominciando dalla sfida contro i giallorossi di Claudio Ranieri, saranno dunque importanti per il mercato del Diavolo.