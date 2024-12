E chi se lo aspettava? Ennesimo rimpianto in casa Milan

Un ex rossonero sta facendo particolarmente bene all’estero: c’è un po’ di rammarico per averlo ceduto frettolosamente a una cifra bassa.

La storia di ogni club è fatto di qualche cessione che successivamente ha generato dei rimpianti. Spesso si tratta di giovani che per diversi motivi sono stati lasciati partire e che solo altrove sono esplosi. A volte è mancata la pazienza di aspettarli, magari c’è stata una bocciatura precoce, oppure il trasferimento è avvenuta su precisa richiesta del ragazzo o del suo entourage.

Uno che ha chiesto la cessione al Milan è stato Milos Kerkez, arrivato in Italia nel mercato invernale del 2021 ceduto un anno dopo all’AZ Alkmaar per 1,175 milioni di euro. Aveva fatto delle buone cose nella Primavera e voleva essere inserito in pianta stabile in Prima Squadra, ricoprendo il ruolo di vice Theo Hernandez e cercando di ottenere un’occasione con l’allenatore di allora Stefano Pioli. Non è stato possibile e non voleva accettare un trasferimento in prestito, perché temeva di rischiare di non giocare. Ha insistito per una vendita a titolo definitivo ed è stato accontentato. Per la sua carriera è stata una soluzione azzeccata, ma in via Aldo Rossi ci sarà un po’ di rammarico per questa cessione.

Milan, un errore vendere Kerkzez: ecco quanto vale oggi

Il terzino sinistro classe 2003 ha fatto molto bene in Olanda e ha permesso all’AZ Alkmaar di venderlo a quasi 18 milioni di euro al Bournemouth nella sessione estiva del calciomercato nel 2023. Un’ottima plusvalenza e senza che il Milan incassasse una percentuale su questa operazione. I termini del trasferimento concordati da Paolo Maldini e Frederic Massara non furono dei migliori: prezzo basso e nessuna clausola a favore del club rossonero. Forse non immaginavano che il giovane ungherese potesse raggiungere un livello importante.

Invece, al Bournemouth il rendimento è stato davvero buono e si sta già parlando dell’interesse di Liverpool e Manchester United. Sembra che il suo prezzo sia fissato sui 40 milioni di sterline, circa 48 milioni di euro. Kerkez ha avuto un’ottima crescita in questi anni e sembra pronto per approdare in un top club della Premier League. Dovrà scegliere la soluzione migliore per lui, è uno molto attento ai progetti tecnici e non vuole sbagliare. Ha il potenziale per fare un altro step importante nella sua carriera e sarà interessante vedere quale sarà la prossima maglia che indosserà. Da capire se già a gennaio si possa concretizzare il trasferimento oppure se il Bournemouth riuscirà a tenerselo fino al termine di una stagione in cui finora l’ex Milan ha totalizzato 18 presenze, 1 gol e 2 assist.