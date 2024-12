L’ex Juve rovina tutto: Tonali-Milan, arriva la svolta inaspettata

I tifosi del Milan sognano il ritorno di Tonali, ma c’è un ex Juventus a rovinare ogni piano: svolta inaspettata, i dettagli

La cessione di Sandro Tonali è una ferita ancora apertissima fra i tifosi del Milan. Nell’estate del 2023, dopo aver mandato via Paolo Maldini, cioè l’unico che avrebbe almeno provato ad ostacolare l’affare, la dirigenza decise di accettare i 58,9 milioni da parte del Newcastle per mandar via una delle costole di quella squadra. Un elemento fondamentale per svariati motivi: perché era un giocatore fortissimo e perché era portatore di determinati valori.

Tutti elementi che non fanno parte della visione di Gerry Cardinale, che ha solo pensato alla clamorosa possibilità di monetizzare per poter poi reinvestire in tanti altri giocatori, ma nessuno di questi forti come Tonali né con un senso di appartenenza quantomeno avvicinabile. Un grave errore di valutazione di Giorgio Furlani e della società tutta, così come ce ne sono stati tanti altri nel corso di questi mesi. Tonali ha saltato l’intera scorsa stagione per la questione calcioscommesse e lo scorso agosto è tornato in campo. Ed è tornato più carico che mai: oggi è protagonista con la Nazionale e si sta prendendo pian piano anche le chiavi del centrocampo del Newcastle. Ma lui è destinato a palcoscenici ancora più grandi.

Una big di Premier League vuole Tonali, i dettagli

Tonali è infatti finito nel mirino di diversi top club. Nelle ultime settimane si è parlato di un interessamento della Juventus per lui ma niente di confermato: per adesso il centrocampista è concentrato solo sul Newcastle, è una cosa che deve fare anche perché la società inglese non lo ha mai abbandonato durante l’anno di squalifica. Ma in futuro può anche pensare di cambiare di nuovo squadra: i tifosi del Milan sognano un suo ritorno, ma è impossibile o quasi.

Una squadra che sembrerebbe disposta ad acquistarlo è il Chelsea, con l’ex Enzo Maresca, allenatore della squadra, che lo avrebbe puntato come rinforzo per il centrocampo nella prossima stagione. Pensare ad un suo ritorno in rossonero è difficilissimo: l’anno di squalifica è ormai alle spalle, lui oggi sta giocando ad alti livelli e la sua valutazione è tornata ad essere molto alta, vicinissima a quella che il Newcastle ha speso per acquistarlo ormai un anno e mezzo fa. Una spesa impossibile per un Milan che per gli acquisti dei cartellini non va mai oltre i 20 milioni, così da “proteggere” l’investimento e non perdere troppi soldi in caso di flop. Una strategia che non sta funzionando per niente: i rossoneri avrebbero bisogno di tutt’altra strada per migliorare e crescere, ma questo non rientra nella visione di Gerry Cardinale.