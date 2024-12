Non c’è pace in casa Milan: è saltato il primo obiettivo di mercato

Obiettivo da depennare in casa Milan: i costi sono troppo alti, a queste cifre è impossibile acquistarlo. Tutti i dettagli

Il Milan è alle prese con una situazione molto complicata. La nuova stagione è iniziata male, sia dal punto di vista dei risultati che della qualità del gioco. L’arrivo di Paulo Fonseca serviva soprattutto per migliorare quest’ultimo aspetto considerando che è da sempre un allenatore che fa giocare bene le sue squadre. In rossonero però non ci sta riuscendo, anche se le idee sono giuste. Quello che manca, forse, sono le caratteristiche adatte dei giocatori, e su questo la responsabilità è solo dei dirigenti.

La sessione di gennaio può essere utile per provare a sistemare le cose. Ma è una sessione difficile perché nessun club vuole cedere i migliori giocatori a metà stagione. Il Milan sembra avere le idee piuttosto chiare per quelli che saranno gli obiettivi in estate, mentre per gennaio punterà sulle occasioni che si presenteranno. L’idea è quella di acquistare un centrocampista ma tutto dipende dalle condizioni di Bennacer, ormai tornato dopo il grave infortunio al polpaccio. Se dovesse dare risposte positive, allora si potrebbe anche pensare di restare così; in caso contrario, un nuovo acquisto è d’obbligo. Fra i possibili obiettivi c’è anche Cesare Casadei del Chelsea, ma l’affare si è parecchio complicato a causa delle richieste dei Blues.

Casadei-Milan, colpo impossibile

Casadei si è trasferito a Londra dall’Inter per circa 20 milioni. Dopo il prestito al Leicester, durato solo sei mesi, è tornato alla base e l’estate scorsa la società ha deciso di tenerlo, sperando che con Enzo Maresca, suo allenatore anche alle Foxes, potrebbe essere la svolta. Invece no: finora ha giocato pochissimo e lui è consapevole che la miglior soluzione possibile è la cessione, in prestito o, perché no, a titolo definitivo.

Il Milan potrebbe essere un’ottima soluzione per lui perché le caratteristiche sono quelle giuste, così come la carta d’identità. Il problema sono i costi: il Chelsea, infatti, ha fatto sapere che per cederlo vuole 36 milioni di euro, una cifra impossibile per le casse di RedBird, che ha imposto da tempi non sospetti un massimo di 20 milioni per l’acquisto dei cartellini. Ecco perché di fronte a queste cifre possiamo anche parlare di obiettivo da depennare. Di certo non c’è mai stato nulla di concreto: Casadei è sempre stata solo un’idea, niente di più. Il suo futuro sarà però lontano dalla Milano rossonera, ed è difficile pensare che un’altra italiana possa investire così tanti soldi su di lui.