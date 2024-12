Verstappen affossato, l’olandese è stato affossato: bufera in F1

Verstappen ha vinto tante gare e anche il titolo mondiale nel 2024, su una cosa è stato “sconfitto”: ecco quale.

Anche se la Red Bull ha avuto un po’ di calo a un certo punto dell’ultima stagione, Max Verstappen non ha perso lucidità e si è assicurato la corona iridata di F1. Aveva accumulato talmente tanto vantaggio nella prima parte del campionato che poi non è stato costretto ad attaccare e a prendersi dei rischi. Ha gestito e ha cercato di ottenere il massimo possibile dalla sua macchina. Considerati gli scarsi risultati di Sergio Perez, lui ha fatto una differenza enorme con la RB20.

La vittoria conquistata in Brasile, partendo dalla diciassettesima posizione della griglia, è stata un autentico capolavoro. La conferma ulteriore che è ancora il numero 1 di questo sport. E prima della fine del mondiale si è preso il successo anche in Qatar, dove è arrivato da campione dopo il quinto posto che a Las Vegas gli è bastato per assicurarsi matematicamente il quarto titolo. Nove in totale le gare vinte nel 2024, un bottino niente male, anche se inferiore rispetto a quello delle due stagioni precedenti nelle quali aveva dominato in lungo e in largo.

F1 2024, Norris meglio di Verstappen: ecco in cosa

Lando Norris aveva provato a rimontare quando la McLaren è riuscita ad avere la monoposto migliore della griglia, però il distacco era elevato e non sono mancati alcuni errori. Spesso il pilota inglese ha dimostrato incredibili difficoltà a mantenere la leadership quando partiva dalla pole position. Per il 2025 dovrebbe essere più pronto a lottare per la corona iridata di Formula 1, anche se molto dipenderà sempre dalla competitività della macchina. Se la scuderia di Woking si presenterà con la migliore, allora lui non potrà sbagliare.

Se c’è una cosa nella quale Norris è risultato il migliore di tutti nel Mondiale di F1 2024 quella è certamente il riconoscimento come “Driver of the Day”, istituito per dare la possibilità ai tifosi di indicare il migliore pilota della gara. La votazione online avviene nella fase conclusiva di ogni gran premio. Lando per sette volte ha ricevuto questo “premio”. Verstappen solamente una, quando ha trionfato in Brasile. Al secondo posto c’è Charles Leclerc con cinque, mentre il terzo è condiviso da Carlos Sainz e Lewis Hamilton con tre ciascuno.