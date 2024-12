Vincono il campionato e rubano la stella del Milan: tifosi gelati

C’è ansia tra i tifosi del Milan riguardo ad uno dei big della rosa a disposizione di Paulo Fonseca con una grande squadra europea che guarda in casa rossonera.

La stagione difficile del Milan fino a questo punto ha comunque messo in mostra alcuni gioielli nella rosa che stanno facendo gola a diverse big europee.

Una prima parte di stagione troppo altalenante per il Milan che ha detto addio alla lotta scudetto troppo presto e vede a forte rischio anche la qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri vogliono però dare fiducia a Paulo Fonseca che resterà sulla panchina almeno fino alla fine della stagione in corso per poi fare una valutazione al termine del campionato. Nonostante i momenti bui passati dalla squadra in questi mesi autunnali, un calciatore si è messo in mostra ed ha attirato diverse squadre europee.

Milan, una big europea è pronta a dare l’assalto ad un big rossonero

Il Liverpool, lanciatissimo in Premier League considerata anche l’annata da dimenticare del Manchester City, è pronto a lanciare l’assalto a Tijjani Reijnders in vista della seconda parte di stagione. L’olandese è sicuramente la nota maggiormente positiva di questa difficile annata rossonera e ci sono molti club europei sulle sue tracce.

Arne Slot apprezza molto il centrocampista olandese e vorrebbe portarlo in Inghilterra in vista della prossima stagione. Tijjani Reijnders piace molto anche al Real Madrid con Carlo Ancelotti che lo avrebbe inserito nella lista dei desideri in vista della prossima estate. Il Milan, dal canto suo, non ha intenzione di cedere il giocatore che viene valutato dal club circa 60 milioni di euro.

La speranza del Milan è quella di ufficializzare quanto prima il rinnovo del contratto dell’ex AZ Alkmaar che dovrebbe firmare un nuovo accordo con il club firmando fino al giugno del 2029 con opzione per il 2030. Una firma che porterà un cospicuo aumento dello stipendio al classe 1998, considerato dal Milan una colonna del futuro insieme al compagno di reparto Fofana.

Durante il mese di gennaio il Milan ha invece tutta l’intenzione di andare a trovare un nuovo centrocampista che possa andare a sistemare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. Le condizioni di Ismael Bennacer non lasciano tranquilli il club meneghino che dovrà trovare una nuova pedina da regalare al proprio allenatore per non lasciare a Fofana e Reijnders tutto il peso del centrocampo anche nella seconda parte di campionato.