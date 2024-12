Clamoroso Milan, contattato un nuovo allenatore: Fonseca a rischio

Il Milan sta pensando di cambiare allenatore se contro la Roma dovesse andar male: è stato già contattato il sostituto di Fonseca

Paulo Fonseca non è mai stato così a rischio. A pochi minuti dall’inizio del match contro la Roma, per l’ultima partita di questo lungo e difficile 2024, si è diffusa la notizia che l’allenatore portoghese è seriamente a rischio esonero se non dovesse vincere la partita coi giallorossi. Nel frattempo, infatti, la società avrebbe già contattato il nuovo allenatore: ed è un altro portoghese.

Il Milan avrebbe fatto un sondaggio concreto per Sergio Conceicao, ex allenatore del Porto e libero dopo l’addio. Lui era uno dei nomi valutati in estate per il post Stefano Pioli, ma poi alla fine la scelta è ricaduta su Fonseca. I risultati della squadra finora però non hanno evidentemente convinto la società, che sta pensando di cambiare guida tecnica se contro la Roma le cose dovessero andare male. Anzi, c’è chi è pronto a scommettere che anche in caso di vittoria si potrebbe pensare ad un cambio. Una situazione davvero strana.