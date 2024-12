Milan, Fonseca nega l’esonero: “Non ho parlato coi dirigenti, mi sento solido sulla panchina”

Fonseca ha parlato al termine di Milan-Roma: l’allenatore portoghese è stato anche espulso per proteste.

Il Milan non è andato oltre l’1-1 contro la Roma a San Siro. Sicuramente una delusione per i tifosi rossoneri, che a San Siro hanno continuato la loro protesta contro Gerry Cardinale e la società.

Paulo Fonseca è stato anche espulso per proteste durante il primo tempo: fatale un calcio di rigore non concesso per un fallo su Tijjani Reijnders. Prima della partita sono uscite delle indiscrezioni sulla possibilità che la dirigenza decidesse di esonerarlo in caso di sconfitta. Vedremo se succederà qualcosa.

Fonseca, le dichiarazioni dopo Milan-Roma

Fonseca ha parlato a DAZN al termine del big match di San Siro e ha smentito di essere stato praticamente esonerato: “Non ho parlato con nessun dirigente. Non posso commentare, perché non è successo niente. Mi sento solido sulla panchina dal Milan, perchè no? Non ho parlato con nessuno“.

Successivamente si è espresso sulla partita: “Una partita aperta, penso che nel primo tempo abbiamo creato diverse occasioni e nel secondo avevamo cominciato bene con diverse chance. L’atteggiamento era giusto, poi con l’uscita di Chukwueze abbiamo perso un po’ di organizzazione e abbiamo concesso alcune occasioni di contropiede. In generale avremmo meritato di vincere, abbiamo creato occasioni e dovevamo vincere“.

Impossibile non parlare dell’espulsione: “Ho esagerato, ma guardate voi. Per me è molto chiaro, non voglio dire molto. Dovete analizzare quello che succede col Milan e quello che succede nelle altre partite“.

Fonseca è rammaricato per non aver vinto: “Abbiamo pressato alto, siamo stati aggressivi, abbiamo recuperato palloni e abbiamo avuto occasioni. Ci è mancato solo fare più gol. Avevamo preparato la partita così, la squadra è stata aggressiva e non ha lasciato giocare la Roma. Abbiamo sbagliato nel concretizzare“.

L’allenatore del Milan è pronto per concentrarsi sulla Supercoppa Italiana: “Ora è tempo di andare a casa, guardare questa partita, le soluzioni che abbiamo e poi pensare alla Supercoppa Italiana. Partiamo dopodomani per l’Arabia Saudita“.