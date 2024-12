Milan, il nuovo centravanti parla italiano: colpo da 25 milioni

Il Milan è pronto a regalarsi un bomber nel nuovo anno. C’è il ritorno di fiamma per un centravanti: ecco di chi si tratta

Il 2025 sarà anche l’anno del nuovo bomber. Il Milan è pronto a regalarsi un centravanti giovane con il quale poter finalmente guardare al futuro.

Nelle ultime stagioni, il Diavolo ha sempre deciso di rimandare il problema, investendo su giocatori navigati ed esperti. Dopo Olivier Giroud, il Milan ha così messo una ‘pezza’ sul problema bomber acquistando Alvaro Morata. Allo spagnolo è stato affiancato Tammy Abraham che di mestiere non fa certo il goleador. Serve, dunque, ben altro e non è un caso se nelle scorse ore si è parlato con insistenza dell’idea Kolo Muani.

Il francese ha rotto con il Psg e rappresenta un’opportunità di calciomercato per le big del panorama europeo. I francesi sono disposti a cedere il loro giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma il problema è rappresentato dallo stipendio di oltre sette milioni di euro netti a stagione. Troppi per le casse del Milan. Poi c’è da fare i conti con una concorrenza agguerrita: dai club di Premier League al Bayern Monaco e la Juventus.

Milan, riecco Lucca: dalla Serie A il nuovo centravanti

Sul taccuino del Milan c’è sempre il nome di Santiago Gimenez, che ha una valutazione di una quarantina di milioni. Il suo stipendio, però, è ancora ‘abbordabile’. Difficile che lo sia, invece, quello di Jonathan David, che chiede più dei sei milioni, ma il suo cartellino costerà zero, visto il contratto con il Lille in scadenza a giugno.

Il Milan sta comunque tenendo in considerazione altre piste ed è pronto a cogliere l’occasione giusta. Joshua Zirkzee, ad esempio, potrebbe tornare ad esserla, ma servirebbe sedersi ancora una volta con il suo agente. E’ complicato immaginare uno scenario del genere, anche perché la Juve stavolta è davvero in prima fila.

Guardando in Italia, invece, ci sono due calciatori che il Diavolo sta monitorando. Uno è Santiago Castro, che in pochi mesi ha già dimostrato tutte le sue qualità con la maglia del Bologna. Non ha però la struttura del bomber classico e non è un caso se lo paragonano a Lautaro Martinez. Ce l’ha certamente, invece, Lorenzo Lucca con i suoi oltre due metri di altezza. L’italiano classe 2000 è stato offerto dal suo entourage al Diavolo. Era già finito sul tavolo di Paolo Maldini, ma ora può essere arrivato il momento giusto per il suo passaggio in rossonero. I gol in stagione sono otto, in venti partite disputate. Un buon bottino. La sua valutazione? Sui 25 milioni di euro.