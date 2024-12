Milan, Tomori importante anche senza giocare: l’elogio di Fonseca

Fonseca ha spiegato che, nonostante le tante panchine, il difensore inglese non è affatto un giocatore che non considera: ecco le sue parole in conferenza.

Da diversi giorni si sta parlando di una eventuale cessione di Fikayo Tomori nel calciomercato di gennaio, con la Juventus che sembra molto interessata. I tifosi del Milan temono che possa essere ripetuto l’errore di andare a rinforzare una squadra rivale, come già successo con Pierre Kalulu, ceduto proprio ai bianconeri.

Il club rossonero valuta l’ex Chelsea circa 30 milioni di euro e non sembra interessato a un trasferimento in prestito in prestito con diritto di riscatto. Se il giocatore chiederà di partire, l’operazione dovrà avvenire con la condizione di garantire un incasso sicuro. Ciò è molto importante per il bilancio, anche perché permetterebbe alla dirigenza di avere del margine di spesa a gennaio. Ad oggi, non è arrivata nessuna offerta alettante. Attenzione anche al Newcastle United ed altre società della Premier League, campionato nel quale il difensore tornerebbe volentieri.

Tomori rimane al Milan? Le parole di Fonseca

La situazione di Tomori è stata affrontata anche durante la conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Milan-Roma. L’allenatore portoghese ha parlato bene di lui: “È utile per il Milan. È un grande professionista e per me è importante. Lavora allo stesso modo, giocando e non giocando. Non ha mai cambiato atteggiamento, per me questi giocatori sono importantissimi. Tomori per me è importante, non solo chi gioca. Lui alla Juventus? Di Tomori non abbiamo parlato, per me è una novità. Comunque è una situazione normale: se ci sarà da parlare, parleremo“.

Anche se l’ex Chelsea ha perso il posto da titolare, Fonseca ritiene che abbia comunque un ruolo importante nella squadra. Cosa fondamentale: l’approccio del difensore inglese è quello giusto negli allenamenti. Il tecnico ha smentito chi pensa che proprio lui sia una “mela marcia” del gruppo. La situazione è ben diversa.

Il portoghese ha risposto anche sull’eventualità di schierare Tomori come terzino destro: “A Verona una scelta momentanea, però posso dire di aver già pensato a questo. A volte il City gioca con quattro difensori centrali nella linea difensiva. Magari Tomori può fare quella posizione. Il problema è la dinamica offensiva e il modo che abbiamo di attaccare col terzino, in quest’ottica è più difficile per lui giocare a destra. Difensiva può fare bene, offensivamente è più difficile incastrarlo nelle dinamiche di squadra. Comunque in qualche momento e in qualche partita potrebbe succedere”.