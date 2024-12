Pioli ci prova: affondo in casa Milan, vuole portarlo in Arabia

Stefano Pioli può mettere le mani sul calciatore del Milan. Addio possibile già nel corso del calciomercato di gennaio: il punto della situazione

Il calciatore può lasciare il Milan già nel corso del mercato di gennaio. A volerlo è Stefano Pioli pronto a portarlo in Arabia Saudita.

Stiamo parlando di Ruben Loftus-Cheek, che sta faticando a trovare spazio con Paulo Fonseca. A gennaio può così arrivare l’addio. L’inglese non è certo una prima scelta per il Diavolo, con il tecnico portoghese che lo ha impiegato sia come mediano che da trequartista senza però ricevere le risposte sperate. Così l’ex Chelsea è di fatto diventato una riserva di Christian Pulisic, ma anche di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.

Sono lontani i tempi in cui era un punto fermo del Milan. Per Stefano Pioli era un valore aggiunto, capace di fare dieci gol in stagione. Con il tecnico italiano Loftus-Cheek ha reso come mai prima, ecco perché potrebbe decidere di volare in Arabia per accettare la proposta dell’Al Nassr, che cedendo Talisca in Turchia, al Fenerbahce, è pronto a mettere le mani su un nuovo giocatore di alto livello. Il Milan valutare Loftus-Cheek sui venti milioni di euro. Una cifra non certo proibitiva per il club ha in rosa Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Milan, non solo Arabia Saudita per Loftus-Cheek

L’Arabia Saudita può diventare una metà per diversi calciatore del Milan. Oltre a Ruben Loftus-Cheek, infatti, sono in orbita Saudi Pro League anche Alessandro Florenzi, che spera in una chiamata proprio di Stefano Pioli, e Davide Calabria.

Entrambi hanno un contratto in scadenza il prossimo giungo e in estate sono pronti a vivere una nuova esperienza. L’Arabia, poi, è una meta gradita soprattutto a Ismael Bennacer. Nei prossimi mesi si giocherà la permanenza al Milan, ma l’algerino ha ammesso che prima o poi farà questa esperienza. Esperienza che potrebbe vivere anche Samu Chukwueze, ormai vicino al divorzio con il Diavolo dopo una stagione e mezza più che complicata.

Per quanto riguarda Ruben Loftus-Cheek oltre alla pista araba, bisogna fare attenzione al possibile trasferimento in Inghilterra dove continua ad essere particolarmente apprezzato. Su di lui c’è da registrare l’interesse di diversi club di metà classifica come il Newcastle, ma attenzione anche all’Aston Villa e al West Ham.