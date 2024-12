DIRETTA | Milan, è finita con Fonseca: arriva Conceicao, tutte le notizie in diretta

Il Milan cambia allenatore. E’ finita l’avventura con Paulo Fonseca, panchina affidata al connazionale Sergio Conceicao

Si chiude l’avventura al Milan di Paulo Fonseca. Il club rossonero nella notte di ieri ha deciso di esonerare il tecnico portoghese e di affidare la panchina al connazionale Sergio Conceicao.

La nota del club: “AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro”.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 – Ora è atteso il comunicato dell’arrivo di Conceicao. Il tecnico ex Porto, che sbarcherà a Milano dopo pranzo, alle 14.30, a Linate, si è legato al Diavolo fino al termine della stagione. Il Milan, però, si è garantito la possibilità di rinnovargli il contratto per un’ulteriore stagione.

ORE 10.00 – La squadra dopo il pareggio contro la Roma è pronta ad allenarsi a Milanello senza il suo nuovo allenatore, atteso nel primo pomeriggio a Milano. Sarà chiaramente una seduta di scarico che avrà inizio alle 12.30. Sergio Conceicao domani volerà con i giocatori per l’Arabia Saudita e farà il suo esordio sulla panchina del Diavolo contro la Juventus del figlio Francisco, uno dei grandi protagonisti dei bianconeri di Thiago Motta.

Milan, da Fonseca a Conceicao: passaggio del testimone

Paulo Fonseca lascia il Milan all’ottavo posto in campionato. In diciassette partite di Serie A ha vinto sette sfide, pareggiato sei e perso quattro.

Sono diciassette i gol subiti e ventisei quelli fatti. Il quarto posto che vale la qualificazione in Champions League, occupato dalla Lazio, è oggi lontano otto punti, sono cinque, invece, quelli dal quinto.

Paulo Fonseca, che ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, lascia con la vittoria contro l’Inter e soprattutto contro il Real Madrid, che sta permettendo al Milan di poter sperare nella qualificazione diretta agli Ottavi di finale di Champions League. In Europa il Diavolo è attualmente al dodicesimo posto, con quattro successi e due ko. La top 8 è lì ad una sola lunghezza e il Milan nelle ultime due partite non avrà certo avversari complicati: prima si giocherà a San Siro contro il Girona, poi in trasferta a Zagabria, contro la Dinamo. Ora toccherà a Conceicao ottenere la qualificazione, prima però c’è da pensare alla Supercoppa Italia, dove potrebbe arrivare già il primo trofeo.