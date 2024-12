“Emerson Royal via subito”, l’annuncio scuote l’ambiente Milan

Clamoroso scenario raccontato dal giornalista: secondo lui, il Milan dovrebbe fare due cessioni, e fra queste c’è anche Emerson Royal

Ribaltone Milan improvviso: il pareggio contro la Roma, che chiude così un 2024 pessimo, costa caro a Paulo Fonseca che sarà esonerato. Al suo posto arriverà Sergio Conceicao, l’ex Porto rimasto senza squadra dopo l’addio al club lo scorso giugno. Una scelta che era nell’aria: stando alle ultime indiscrezioni, già dopo la partita col Verona la società aveva avviato i contatti con il nuovo allenatore.

Quanto vissuto nella serata di ieri ha davvero dell’assurdo: le prime indiscrezioni concrete si sono diffuse mezz’ora prima della partita contro la Roma, con tutti i giornalisti allo scoperto con quella che è una delle più classiche veline. La partita quindi si è giocata in un clima assurdo con Fonseca praticamente tagliato fuori. Nel frattempo la Curva Sud ha portato avanti la propria contestazione con i cori contro Cardinale e la proprietà fin dal primo minuto e con grande forza anche dopo il fischio finale. Poi il post partita, fra voci di corridoio e altri problemi. Nel frattempo, gennaio si avvicina e ci sarebbe un mercato da programmare, molto probabilmente quindi con un nuovo allenatore. E attenzione alle possibili sorprese.

Milan, l’idea di Caressa: doppia clamorosa cessione

Si parla moltissimo di una cessione di Fikayo Tomori, con la Juventus che è concretamente interessata ad acquistarlo: è Thiago Motta, nello specifico, ad insistere per un suo arrivo. Potrebbe andare in bianconero per 30 milioni, che è la valutazione che fa il Milan del difensore inglese, considerato comunque un giocatore molto importante nonostante non sia più un titolare.

C’è però chi farebbe anche altre cessioni. Fabio Caressa, giornalista e telecronista di Sky Sport, tramite il suo canale YouTube ha fatto il mercato di tutte le 20 squadre del campionato italiano e, arrivato al Milan, ha proposto un clamoroso scenario: via Theo Hernandez e anche Emerson Royal, dentro Goglichidze dell’Empoli, con Alex Jimenez con un ruolo da titolare a destra. Sarebbe questo, secondo Caressa, il mercato che il Milan dovrebbe fare. Una scelta un po’ esagerata forse, soprattutto per quel che riguarda il sostituto: con due cessioni così importanti, i rossoneri avrebbero la forza economica per puntare a giocatori più pronti e non ad una scommessa. La realtà è, per fortuna, u’altra: il Milan dovrebbe spingere per recuperare Theo Hernandez e, soprattutto, fargli rinnovare il contratto il prima possibile.