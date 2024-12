Milan, il campione d’Europa arriva a gennaio: magia di Ibrahimovic

Idea a sorpresa per il mercato di gennaio: Ibrahimovic potrebbe portare in rossonero un ex campione d’Europa, i dettagli

Il Milan riflette su possibili cessioni durante il mercato di gennaio. La situazione più calda al momento è quella di Fikayo Tomori, che ha perso sempre più spazio in questo inizio di stagione. Da titolare inamovibile a terza se non addirittura quarta scelta: l’inglese è in grossa difficoltà con Paulo Fonseca e con un modo di difendere molto diverso rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche. Una situazione facile da prevedere ma che i dirigenti non hanno preso in considerazione – anzi, hanno comprato Pavlovic, molto simile a lui.

Attenzione però anche ad altre sorprese: oltre a Tomori, potrebbe essere un’occasione per far cassa anche la questione Samuel Chukwueze. Ormai è palese che lui in rossonero proprio non riesce ad esprimersi: con Fonseca si pensava ad un cambio di rotta, e le buone prestazioni in estate lo confermavano, invece le solite difficoltà che sembrano più psicologiche che tecniche. Se a gennaio dovesse arrivare qualche buon offerta, magari dalla Premier League (c’è Unai Emery all’Aston Villa che non gli dispiacerebbe affatto riaverlo, oppure il Besiktas in Turchia), si può pensare alla cessione. A quel punto, è facile pensare che si dovrà prendere un sostituto e fra le opzioni c’è anche un ex campione d’Europa.

Dalla Serie B al Milan, ecco il sostituto di Chukwueze

Il nome in questione è quello di Domenico Berardi, che ha vinto l’Europeo nel 2021 con l’Italia. Un grande traguardo per la sua carriera, che è iniziata a Reggio Emilia e da lì non si è più mossa. Nemmeno con la retrocessione del Sassuolo in Serie B: l’esterno è rimasto lì in attesa di recuperare dall’infortunio, e ora che è completamente tornato può anche pensare a cambiare aria in questo mercato di gennaio.

La sensazione è che per lui sia l’ultima occasione per fare il salto in una big. E questa big, perché no, potrebbe essere proprio il Milan. Il costo del cartellino è diminuito parecchio rispetto a prima: 10-12 milioni potrebbero bastare per strappare un sì ai neroverdi, che intanto stanno facendo un buon campionato in Serie B e si preparano ad un immediato ritorno nella massima serie. Berardi è ormai un veterano, una bandiera della squadra, ma stavolta l’idea di fare il grande salto potrebbe avere la meglio. Il Milan non è solo l’unica possibilità: la Juventus, la Fiorentina e la Roma potrebbero essere altre piste da seguire.