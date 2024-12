Non solo Tomori, la Juve vuole un altro difensore del Milan

Giuntoli e la Juventus stanno pensando di mettere le mani su un altro calciatore del Milan. Non solo Fikayo Tomori nel mirino dei bianconeri

Con le notizie relative alla panchina, con l’esonero di Paulo Fonseca e l’arrivo di Sergio Conceicao, in Casa Milan sono ovviamente passate in secondo piano i discorsi legati al calciomercato.

Gli ultimi sono stati i giorni di Fikayo Tomori alla Juventus, con il Diavolo pronto a cederlo difronte alla giusta offerta. Come raccontato, il club rossonero valuta il suo giocatore più di 30 milioni di euro, ma potrebbe lasciarlo andare per qualcosa meno. Il Milan, però, pretende garanzie sulla cessione e preferirebbe venderlo all’estero dove piace a diversi club di Premier League, come il Newcastle. Novità in merito a Tomori potremmo averle a margine della Supercoppa Italiana, quando Juve e Milan avranno modo di confrontarsi e di capire se si può raggiungere un accordo. La situazione va dunque monitorata, anche perché il Diavolo in caso di cessione sarebbe chiamato a trovare un sostituto e oggi il nome in cima alla lista resta quello di Mosquera del Valencia, che una valutazione sui 25 milioni di euro. Tomori, però, non è l’unico difensore del Milan che piace alla Juventus.

Calciomercato Milan, la Juventus sulle tracce del terzino

La Juventus, secondo quanto riportato da Moretto, starebbe pensando anche a Davide Calabria. Il calciatore italiano ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Milan e in questo momento non c’è alcuna trattativa per il rinnovo.

In estate così il terzino destro è pronto a liberarsi per firmare con un’altra squadra. Il club bianconero, dunque, entra in corsa per acquistare Davide Calabria, che ha diverso mercato anche all’estero: piace, infatti, in Arabia Saudita e al Galatasaray. In Italia, invece, il suo nome è stato accostato al Como. In passato era stata la Roma ad effettuare dei sondaggi. Il desiderio di Calabria è stato sempre quello di continuare a giocare nel Milan, in alternativa di proseguire la propria avventura in Serie A. Presto capiremo se l’interessamento della Juventus diventerà qualcosa di più concreto. In queste ore nel frattempo, i bianconeri hanno deciso di escludere dai convocati per la Supercoppa Italiana, Danilo. Il difensore brasiliano si prepara così a dire addio alla Vecchia Signora. Chissà che non possa essere proprio Davide Calabria il suo sostituto.