Spalletti si è convinto, a marzo lo convoca: è tutto deciso

Il ct azzurro Spalletti sta monitorando con attenzione un calciatore italiano: molto probabilmente lo convocherà per i prossimi impegni.

L’ultima partita dell’Italia è stata quella del 17 novembre persa 3-1 a San Siro contro la Francia. Una sconfitta che ha fatto scivolare la nazionale azzurra al secondo posto della classifica del girone 2 di Nations League. Una beffa, dato che ha pesato la differenza reti a favore degli storici rivali francesi. Sarebbe bastato segnare un gol in più o subirne uno in meno… Ormai è andata così e Luciano Spalletti guarda avanti.

La seconda posizione ha costretto l’Italia ad avere un sorteggio più difficile per i Quarti di Finale e, infatti, è stata sorteggiata con la Germania. Giovedì 20 marzo 2025 ci sarà l’andata a San Siro, mentre il ritorno è in programma domenica 23 marzo al Westfalenstadion (oggi noto come Signal Iduna Park) di Dortmund. Si sfideranno due nazionali che hanno una rivalità storica e che ovviamente avranno l’obiettivo di andare avanti in Nations League.

Nations League, verso Italia-Germania: Spalletti studia i convocati

In questi mesi Spalletti sta osservando con attenzione le partite di quei giocatori che possono rientrare nel giro del gruppo azzurro. C’è ancora tanto tempo per ponderare bene le decisioni che dovrà prendere sulla lista convocati. Vero che ci sono nomi che vengono dati per scontati e che rappresentano lo zoccolo duro della squadra, ma potrebbe anche esserci qualche sorpresa. Tutto dipenderà dalle prestazioni dei prossimi mesi.

Un calciatore che spera nella convocazione è Matteo Ruggeri, 22enne laterale sinistro dell’Atalanta che nella scorsa stagione ha fatto molto bene e che si sta confermando anche in questa. Era già nel giro dell’Italia Under 21 e ha fatto parte anche di altre nazionali giovanili azzurre, però adesso sogna la chiamata più importante. Il suo rendimento positivo agli ordini di Gian Piero Gasperini può certamente spalancargli la porta, anche se sulla corsia mancina Spalletti ha già Federico Dimarco (Inter) come titolare e Destiny Udogie (Tottenham) come riserva. Senza dimenticare Andrea Cambiaso della Juventus, che può agire su entrambe le fasce. In bianconero agisce soprattutto a sinistra, però con l’Italia gioca a destra.

Ruggeri cercherà di convincere Spalletti a suon di buone prestazioni. Di sicuro il commissario tecnico lo ha osservato e continuerà a farlo. È sotto gli occhi di tutti il buon livello che ha raggiunto, quindi prima o poi verrà convocato anche nella nazionale maggiore italiana.