Accelerazione improvvisa: il Milan prende subito un nuovo centrale

C’è il via libera di Cardinale: il Milan è pronto a chiudere per prendere subito il nuovo difensore. La scelta è fatta

Il Milan riparte da Sergio Conceicao. Dopo il pareggio con la Roma, la società ha deciso di esonerare Paulo Fonseca. I risultati sì, ma anche una qualità del gioco poco convincente: sono questi i motivi che hanno i dirigenti a fare questa scelta, ma è chiaro che deve esserci anche dell’altro. Post Verona c’era tutto il tempo per cambiare guida tecnica, invece lo avevano deciso prima della Roma: un chiaro segnale che qualcosa è accaduto ma non ci è dato sapere cosa.

Ormai Fonseca è il passato: la decisione di cambiare allenatore era condivisibile vista la classifica, ma restano orribili oltre che inaccettabili i tempi e soprattutto i modi, con il tecnico che ha annunciato lui stesso il suo esonero all’uscita da San Siro dopo la partita di ieri. Insomma, cose che in Serie A e soprattutto al Milan non si sono mai viste, o quasi. Bisogna andare avanti adesso e il futuro è Conceicao, che è stato presentato poco fa in conferenza stampa. La prima squadra deve ritrovarsi, così come anche il Milan Futuro, che vive un’altra crisi in Serie C. E per questo la proprietà ha preso una importante decisione.

Milan Futuro, colpo in difesa: arriva l’esperienza

Ibrahimovic e Kirovski hanno ottenuto il via libera dalla proprietà per fare qualche acquisto per la squadra di Daniele Bonera. A questo punto del campionato è necessario rinforzare la rosa e portare qualche elemento di esperienza per raggiungere l’obiettivo salvezza. La società ha messo nel mirino qualche nome ma ce n’è uno che ha convinto già tutti e che ora è pronto a raggiungere Milanello.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Milan Futuro avrebbe deciso di prendere Giuliano Laezza del Vicenza. Interesse concreto per il difensore centrale di 31 anni, che conosce benissimo la categoria e che è pronto a mettere a disposizione tutta la sua esperienza per salvare la squadra U 23 dei rossoneri. Il suo dovrebbe essere solo uno degli almeno quattro acquisti che il Milan sta pensando di fare per rinforzare la rosa di Bonera. Si cercano anche un paio di esterni d’attacco e, soprattutto, una punta che possa aiutare in assenza di Camarda, sempre più con la prima squadra – da capire se cambierà qualcosa adesso con Conceicao. Insomma, sono attesi rinforzi per la prima squadra ma non mancheranno acquisti anche per l’U 23, che ha bisogno di innesti ad ogni costo.