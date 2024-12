Dopo Conceicao, ecco il bomber: il sogno dalla Premier League

Le ultime sul calciomercato del Milan: tra sogno e realtà. Il Diavolo punta a regalarsi un centravanti da oltre 20 gol nel 2025

E’ tempo di cambiamenti in Casa Milan. Queste sono state le ore di Sergio Conceicao, presentato come nuovo allenatore del Diavolo, con un accordo fino al 30 giugno 2026.

Le sensazioni fornite dal nuovo allenatore durante la conferenza stampa sono state più che positive, ma sarà il campo, già in Arabia Saudita, a dirci tutta la verità. Ora, inoltre, sarà tempo di calciomercato e il tecnico portoghese si aspetta degli innesti per rafforzare la squadra. L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, oltre a provare a vincere dei trofei, a partire dalla Supercoppa Italiana. La rosa ha fin qui mostrato delle lacune e la dirigenza rossonera potrebbe presto correre ai ripari. Un rinforzo a centrocampo appare obbligatorio, ma anche un terzino che possa far rifiatare Theo Hernandez, permettendo ad Alex Jimenez di giocare sulla destra, corsia di sua competenza.

Calciomercato Milan, colpo in attacco e sogno Nunez

Ma il grande colpo, tutti i tifosi del Milan se lo aspettano in avanti. Difficile che ciò accada già a gennaio, ma in estate il bomber che faccia la differenza deve arrivare a tutti i costi. In queste ore così, con l’arrivo di Sergio Conceicao, i tifosi del web hanno iniziato a sognare Darwin Nunez, visto che entrambi sono in orbita Jorge Mendes.

L’uruguaiano non sta attraversando un grande momento, tanto che in stagione ha segnato solamente quattro gol, oltre a fornire tre assist. Su X AC Milan TMN scrive addirittura di un contatto diretto tra il Diavolo e i Reds per provare a trovare un accordo. Il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da cinque milioni di euro per il prestito, con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni di euro. L’arrivo del centravanti uruguaiano, classe 1999, rappresenterebbe chiaramente un grandissimo colpo. Sul taccuino del Diavolo, lo ricordiamo, ci sono diversi nomi: da Santiago Gimenez, del Feyenoord, a Lucca dell’Udinese, passando per Jonathan David del Lille, e Santiago Castro del Bologna. L’idea di regalarsi un nuovo attaccante è davvero tanta e presto capiremo dove si concentreranno gli sforzi della dirigenza del Diavolo, ma soprattutto se si avrà intenzione, finalmente, di spendere tanti soldi per il grande bomber.