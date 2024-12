Il Milan ha bloccato tutto, la decisione sul mercato sorprende

La società per adesso ha bloccato il mercato in entrata: ci sono due nuove risorse e forse non è più necessario intervenire

Gennaio sta per iniziare e quindi anche il calciomercato. Il Milan ha deciso di ripartire con una nuova guida tecnica: addio a Paulo Fonseca, che lascia i rossoneri dopo soli sei mesi di lavoro, benvenuto a Sergio Conceicao. La lingua è la stessa ma il modo di allenare, di comunicare e di gestire cambia completamente. La società opta quindi un profilo molto diverso da quello che aveva “accuratamente” scelto a giugno: per le idee chiare, vedere altrove.

Conceicao è, a prescindere da tutto, una scelta validissima. Il suo Porto ha ottenuto risultati molto importanti negli ultimi anni in patria e non solo. Tutti sanno quanto era difficile affrontarli in Champions League, competizione in cui ha sempre ottenuto ottimi piazzamenti. Punta tutto sulla solidità difensiva, sull’intensità e sulla verticalità. Insomma, un calcio diverso. E per questo quindi sono previsti acquisti sul mercato: è inevitabile, per consentire così al tecnico di avere una squadra a disposizione che possa adattarsi alle sue idee. La base è buona e nelle ultime settimane ci sono state anche alcune novità che potrebbero aver cambiato la strategia del club rossonero.

Il Milan ha due nuove risorse: salta l’acquisto?

Contro la Roma si è rivisto in campo Ismael Bennacer dopo quattro mesi: si era infortunato gravemente al polpaccio ma ora è finalmente tornato. L’algerino è a completa disposizione e vedremo se riuscirà ad inserirsi anche nel calcio di Conceicao. Lo stesso vale per Filippo Terracciano, schierato da Fonseca nelle ultime partite nel ruolo di centrocampista centrale: non il massimo per lui, ma le prestazioni sono state sufficienti o quasi.

Queste due novità potrebbero aver convinto il Milan a non acquistare un altro centrocampista. Ma questa è solo un’ipotesi del momento: Conceicao potrebbe richiedere rinforzi in quella zona del campo se lo riterrà opportuno, ma per rendersene conto dovrà vedere come andranno le prime partite. Da quello quindi dipenderà più o meno tutto, sta di fatto che ad oggi Bennacer e Terracciano sono da considerare a tutti gli effetti delle risorse importanti della squadra. Vedremo se poi basteranno o meno, altrimenti si ricorrerà a qualche acquisto. Frendrup del Genoa piace da tempi non sospetti e con Conceicao potrebbe trovarsi ancora meglio; un’altra soluzione è Warren Bondo del Monza, fra i pochi positivi in questo inizio di stagione difficile dei brianzoli.