Il sogno di Ibrahimovic per giugno è l’ex Juve: che colpo in attacco

Dopo la Juventus il Milan, a prenderlo è Zlatan Ibrahimovic che ha già contattato il calciatore. Prima serve però la cessione.

Doveva essere la sua annata e invece sta faticando a decollare, a questo punto al Milan non resta che rimpiazzarlo. Già al lavoro Zlatan Ibrahimovic che in Serie A, oltre al Milan, ha giocato anche per Inter e Juventus e di spogliatoi importanti se ne intende. Oggi l’ex bomber è uno dei consiglieri del club e il suo fiuto, quando si tratta di capire come cambiare le cose, ce l’hanno in pochi.

Proprio come in pochi hanno il suo spirito di osservazione. Insomma, quando si tratta di individuare del talento in giro per l’Europa uno come Ibra ha pochi rivali. Regalo di Natale postumo da parte del senior advisor rossonero che è pronto ad alzare personalmente la cornetta pur di convincere uno dei suoi pupilli al trasferimento.

L’attacco ha bisogno di una ristrutturazione e qualche miglior occasione se non il calciomercato di gennaio? La seconda metà di stagione dovrà essere quella della rincorsa per il club rossonero che appare anche in procinto di cambiare guida tecnica. Il primo nome è già servito.

Calciomercato Milan, arrivano i rinforzi: il primo lo prende Ibra

In queste ore è stato rilanciato il nome di Sergio Conceiçao per la panchina del Milan. L’ex Inter e Lazio ha salutato il Porto in estate ma è rimasto senza incarico, oggi può essere il club rossonero a farlo tornare al lavoro. Al di là di quello che sarà il futuro allenatore, Ibra sembra aver già avviato i contatti per portare Dejan Kulusevski in città.

L’ex attaccante della Juve oggi gioca per il Tottenham e lo sta facendo con una certa continuità di rendimento: 5 goal e 4 assist per lui in questa stagione e tanta voglia di essere sempre più protagonista. Il Tottenham non ha vissuto delle stagioni particolarmente esaltanti ed è per questo che lo svedese classe 2000, nonostante il contratto ancora lungo, starebbe pensando di andare via.

Il Milan sarebbe una soluzione congeniale per la sua carriera ma i meneghini hanno prima bisogno di vendere Samuel Chukwueze. Con i soldi del nigeriano, più un posto libero nelle liste, il Milan potrebbe affondare il colpo. L’ipotesi è quella di prestito con eventuale riscatto fissato per il termine della stagione. Gli Spurs, tuttavia, sembrano disposti a trattare ma non di scendere sotto i 50 milioni.